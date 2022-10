Dolceacqua, Giovanna Maccario nominata viticoltore dell’anno: i complimenti di Confesercenti

Confesercenti esprime la propria gioia e si unisce ai complimenti già espressi a Giovanna Maccario per il premio ricevuto dal Gambero Rosso che l’ha nominata “Viticoltore dell'anno“ in quanto “nel territorio di Dolceacqua, in Liguria, lavora insieme al marito Goetz Dringenberg con terrazzamenti molto difficili da coltivare, regalandoci vini fini, affascinanti, squisitamente territoriali”.

"Un riconoscimento importante per una grande azienda, per una grande imprenditrice impegnata ogni giorno in una crescita esponenziale, in una grande opera di tutela e difesa dell’ambiente, delle tradizioni rurali, con una visione globale della propria professione, rivolta al futuro" - commenta Confesercenti.

"Questo riconoscimento rafforza la convinzione di molti che anche il nostro territorio ha ormai raggiunto un livello di dignità nell’ambito del settore vitivinicolo dopo tanti anni difficili" - sottolinea Confesercenti.