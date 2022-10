Ventimiglia: forze dell'ordine sgomberano un'area occupata da migranti vicino al Teatro Romano (Foto)

Carabinieri, Polizia di Stato e Municipale sono intervenuti, sotto il coordinamento del prefetto Armando Nanei nell'ambito di un Comitato di sicurezza pubblica, nel primo pomeriggio di oggi a Ventimiglia, per sgomberare un’area attigua al Teatro Romano, in corso Genova, che era stata occupata da diversi migranti.

Gli stranieri si erano accampati da tempo e avevano allestito una sorta di piccolo campo per soggiornarvi, soprattutto la notte. Le forze dell’ordine sono intervenute per bonificare l'area dall'eventuale presenza di migranti dentro ad una struttura presente in quella zona. Il servizio di ordine pubblico è stato gestito, diretto e coordinato dalla Polizia di Stato attraverso l'autorità locale di pubblica sicurezza, il vice questore Daniele Barberi, dirigente del commissariato di Ventimiglia.

Le forze dell'ordine hanno poi aspettato che la ditta facesse la recinzione dell'area in questione, che è quella dove è in costruzione un parcheggio, e che la vigilanza privata della Sec.Pro assumesse il compito di vigilarla mentre gli operai del comune hanno poi provveduto alla pulizia della stessa. Al momento del servizio di ordine pubblico non c'erano migranti.