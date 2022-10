Regione: il Consigliere Enrico Ioculano chiede la riapertura del reparto di Dermatologia a Imperia

Il Consigliere regionale Enrico Ioculano (Pd-Articolo Uno) ha presentato oggi un’interrogazione, sottoscritta da tutto il gruppo, in cui ha chiesto alla giunta se intende riaprire la struttura complessa di dermatologia a Imperia. Il consigliere ha ricordato che, a causa della riorganizzazione dovuta alla pandemia, il reparto è stato dislocato sul territorio della provincia di Imperia e che, nonostante lo stato di emergenza sia cessato il 31 marzo, ad oggi la situazione non è tornata allo stato precedente all’inizio della pandemia da Covid-19.

L’assessore Marco Scajola ha risposto su delega del presidente della giunta con delega alla sanità Giovanni Toti. Ha spiegato che le attrezzature presso l’ospedale di Imperia rimangono a disposizione degli specialisti stessi per le necessità del caso e ha aggiunto che sono in corso approfondimenti nella definizione del nuovo Piano sociosanitario regionale per valutare la sussistenza delle condizioni per mantenere l’attuale assetto organizzativo della struttura di dermatologia presso l’ospedale di Imperia.