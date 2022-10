Ventimiglia: venerdì “Cavour torna al Forte”, uno spettacolo teatrale con il progetto 'Salvaguardare'

Venerdì alle 21 al Forte dell'Annunziata di Ventimiglia sarà la performance storico teatrale di LIBER theatrum “Cavour torna al Forte” a chiudere il progetto “Salvaguardare”. Lo spettacolo a ingresso libero sarà portato in scena anche alle 15 e alle 16.30 Sabato 15 e Domenica 16 Ottobre.

"Il progetto ha lo scopo di animare alcuni dei più importanti siti turistici nazionali e internazionali dell’area ALCOTRA (al confine tra Francia, Piemonte e Liguria) custode di un patrimonio diffuso di storia, arte e folclore unico nel suo genere tra cui, oltre alla fortezza al confine italo francese, il Forte di Fenestrelle (nella Val Chisone in Piemonte), il Forte Victor-Emmanuel di Aussois (nella Savoia francese) e il Forte di Exilles (nell’Alta Val di Susa in Piemonte)" - spiegano gli organizzatori.



Lo spettacolo teatrale ripercorre proprio negli stessi luoghi (i sotterranei del piano “meno 1” ristrutturati anni fa, in cui è ospitata la sezione storica e protostorica del Museo) il breve periodo in cui Camillo Benso di Cavour, non ancora Conte, ma “semplice” luogotenente del Genio Sabaudo, viene nominato, assieme al capitano Salinas, Direttore dei lavori per la costruzione della cittadella fortificata al confine, destinata a difendersi da eventuali, nuove, future e possibili incursioni francesi, dopo la caduta di Napoleone Bonaparte. "Il giovanissimo Cavour 'ventimigliese' è ben lontano dal diventare la figura politica che sarà così fondamentale per la Storia d’Italia. - aggiungono - In realtà la sua permanenza in Riviera incrocerà soprattutto la vita pubblica della città, in particolare quella delle famiglie nobili (e non solo) di Ventimiglia. Di stanza al Forte dell’Annunziata Cavour dedicherà, infatti, la sua maggiore attenzione ad attività alternative quali il gioco, l’apprezzare la buona cucina locale e il partecipare a feste e balli accompagnandosi alle bellezze ventimigliesi".



"Uno sguardo quindi più che altro rivolto all’aspetto privato da giovanissimo libertino appassionato quello scelto da Diego Marangon, voce narrante e regista della in parte fantasiosa trasposizione storico teatrale, che vedrà in scena: Massimo Cattanea, Laura Sibilla, Ambra Moretto, Letizia Zito, Federica Bruno, Maria Cilla e Jacqueline Veneziano Durante l’estate ben 15 sono stati gli appuntamenti del progetto Interreg Alcotra Pitem Pa.C. E. articolati in visite guidate, laboratori per ragazzi, performance teatrali per celebrare la regione compresa tra Francia e Italia, da sempre crocevia di culture".



"L’obiettivo, quello di aumentare la visibilità di gran parte del territorio transfrontaliero italo-francese attraverso la conservazione e la valorizzazione del suo eccezionale patrimonio culturale, hanno avuto come scopo ulteriore quello di promuovere i quattro forti del progetto attraverso vari canali di comunicazione come social media, radio e stampa, grazie a immagini e video promozionali disponibili sul canale instagram del progetto @atlas.alpeslatines. Il Piano Integrato Tematico Patrimonio, Cultura, Economia (PITEM Pa.C.E.) è il primo progetto organico interamente dedicato allavalorizzazione del patrimonio culturale del territorio transfrontaliero francese e italiano. Ampiamente apprezzata per le sue mete turistiche e le sue bellezze naturalistico-ambientali, questa area geografica di confine ospita anche un ricco patrimonio culturale diffuso. Attraverso i tre progetti “Far Conoscere”, “Salvaguardare” e “Scoprire per Promuovere” il PITEM Pa.C.E. punta ad aumentare l'attrattiva dei territori coinvolti anche sotto questo profilo, facendo leva sulla conoscenza e sulla valorizzazione di un patrimonio meno noto, ma straordinario".