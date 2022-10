Vela: il 12 ottobre a Sanremo l’Europeo L30, presenti anche due equipaggi ucraini

Un’altra importante regata prende il via nel golfo sanremese grazie al lavoro dello Yacht Club Sanremo. La Classe L30 rappresenta una realtà nuova che si sta diffondendo rapidamente: le imbarcazioni provengono da tutta Europa ma non mancano equipaggi extra europei, come i Coreani di YeogunHo che si stanno preparando all’evento da tempo.





Emotivamente rilevante la partecipazione dei due equipaggi Ucraini all’interno dei quali sono imbarcati alcuni membri che, impegnati al fronte da mesi, essendo atleti, hanno ottenuto una speciale licenza per partecipare al Campionato. Lo Yacht Club Sanremo, sempre pronto a nuove iniziative e progetti, ha aderito alla richiesta di questa interessante Classe al fine di ampliare nuovi orizzonti nella sua esperienza.





Le barche avranno a disposizione due giorni per i controlli di stazza e la messa in acqua, dal giorno 12 ottobre prenderanno il via le regate fino a domenica 16, al termine delle quali verrà assegnato il titolo continentale.

Riparte, quindi, l’attività autunno- inverno che prevede un gran numero di manifestazioni internazionali tra le quali il Trofeo Grimaldi, le Dragon Winter Series ed il Meeting del Mediterraneo, giunto alla sua trentottesima edizione.