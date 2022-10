Imperia: domani convegno “L’imprenditoria femminile nel Ponente Ligure. Temi e problemi” al polo universitario

A pochi mesi di distanza dal convegno sul Business Family Management, svoltosi a giugno scorso, l’Aula Magna del Polo di Imperia torna ad ospitare un incontro di particolare interesse per il Ponente Ligure.

Domani, a partire dalle 9, si terrà infatti una tavola rotonda dal titolo “L’imprenditoria femminile nel Ponente Ligure. Temi e problemi”, organizzato dalla prof.ssa Simonetta Ronco, del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Ateneo Genovese, con la collaborazione del Terziario Donna Confcommercio Genova e delle Camere di Commercio delle Riviere.



Un’occasione per fare il punto sulle sfide che devono affrontare le donne che vogliono svolgere in prima persona un’attività di impresa nella nostra zona, sullo stato dell’arte dell’imprenditoria femminile e sui principali problemi giuridici.

Relatori saranno la prof.ssa Chiara Cellerino, la prof.ssa Valeria Maione, il dott. Enrico Molinari, l’avv.to Valentina Tufo. Ma ci saranno anche alcune imprenditrici del settore agroalimentare, che porteranno la loro personale testimonianza.

“Ritengo che questo convegno sia molto importante anche per le studentesse e gli studenti dei licei - dichiara la prof. Ronco - abbiamo fatto in modo di coinvolgere le scuole, invitando a portare gli allievi ad assistere all’incontro, perché comprendano quanto sia fondamentale studiare e approfondire le esigenze del territorio, impegnarsi per valorizzarne le eccellenze e conservarne le tradizioni e perché si creino utili sinergie tra loro e l’Università”.