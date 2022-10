L’albergatore imperiese Dario Ghiglione tra i relatori dell’Hospitality day di Rimini

Anche la provincia di Imperia fa sentire la sua voce all’Hospitality Day, il più grande evento nazionale dedicato al mondo dell’ospitalità, che si svolgerà martedì 11 ottobre al Palacongressi di Rimini: una giornata ricca di incontri ed eventi, dove oltre 4000 addetti del settore avranno la concreta possibilità di incontrarsi, confrontarsi e formarsi con più di 400 relatori, selezionati tra chi rappresenta l’eccellenza internazionale e tra coloro che in Italia hanno saputo apportare nella loro attività, cambiamento e innovazione.

Tra i numerosi operatori di riferimento, sarà presente anche Dario Ghiglione, albergatore imperiese, che nella Sala del Borgo, alle ore 12.30 racconterà la sua esperienza nel seminario “7+7 momenti della custumer experience per vendere alzando i prezzi”.

Nel suo intervento Ghiglione metterà in evidenza quelli che sono i luoghi comuni in riferimento all’hospitality e come scardinarli, racconterà le strategie da lui individuate e testate personalmente a livello operativo, il necessario cambio di mentalità da attuare per far fronte ai forti cambiamenti del mercato, come proporre la propria struttura ai giusti ospiti per regalare loro una vacanza che rispetti le aspettative.

Il turismo in generale, e l’hospitality in particolare, si trova davanti a una svolta epocale, l’unica soluzione è interpretarla, capirla a fondo e avere gli strumenti per affrontarla. Dario Ghiglione mette la sua esperienza a disposizione degli addetti ai lavori: lui che opera in una delle massime regioni vocate all’hospitality, ha dovuto creare un nuovo modello imprenditoriale e di accoglienza che tenesse conto delle particolarità ed evidenziasse le effettive potenzialità del territorio in cui sorge la sua location. Un’offerta innovativa che regalasse al cliente esperienze cucite su misura per lui, tanto da rendere la vacanza indimenticabile.

Ghiglione non offre una consulenza generica, aiuta l’albergatore a individuare le peculiarità e le carenze di una struttura, sollecita nei colleghi la possibilità di percorrere strade non ancora battute e suggerisce il modo per calibrare un’offerta su misura per attrarre e soddisfare i moderni turisti. Perché il benessere e l’espansione di un territorio passa anche attraverso la giusta promozione. La soddisfazione di chi l’ha vissuto, anche solo per una breve vacanza, diventa passaparola che, mai come ora, è il più tangibile e immediato strumento pubblicitario.

L’esperienza di Ghiglione, geometra prestato all’hospitality, è raccontata in un libro dal titolo GESPY - LA GEOMETRIA DELL’HOSPITALITY . Un libro scritto da “Uno che sa e fa”, ma soprattutto da un albergatore che tenta di calarsi sempre nei panni dell’ospite.

L’iscrizione all’evento è gratuita: https://www.hospitalityday.it/session/77-momenti-della-customer-experience-per-vendere-alzando-i-prezzi/