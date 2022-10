CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, giovedì 6 ottobre 2022

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina il film al cinema Olimpia di Bordighera

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

- DRAGON BALL SUPER: SUPER HERO – ore 16.30 - 18.30 - 21.00 - di Tetsuro Kodama – Animazione - "L’Armata del Red Ribbon fu distrutta tempo fa da Son Goku. Oggi, portando avanti quello stesso spirito, sono stati creati gli Androidi definitivi: Gamma 1 e Gamma 2. Questi due Androidi si fanno chiamare ‘Super Heroes’ e partono all’attacco di Piccolo e Gohan… qual è l’obiettivo della Nuova Armata del Red Ribbon? Con l’avvicinarsi di un nuovo pericolo, è tempo di risvegliarsi, Super Hero!…”

Voto della critica: **

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- TICKET TO PARADISE – ore 16.45 - 19.20 - 21.30 - di Ol Parker - con George Clooney, Julia Roberts, Kaitlyn Dever, Billie Lourd, Maxime Bouttier – Commedia/sentimentale - "Una coppia di ex molto litigiosi tra loro si ritrova ad avere lo stesso obiettivo: impedire alla figlia di sposarsi. Per portare a termine questa missione si recheranno insieme a Bali…”

Voto della critica: **

Roof 1 (tel. 0184 506060)

- GLI ORSI NON ESISTONO – ore 16.40 - 19.10 - 21.15 - di Jafar Panahi - con Jafar Panahi, Naser Hashemi, Vahid Mobasheri, Bakhtiyar Panjeei, Reza Heydari - Drammatico - "Due storie d'amore parallele in cui gli amanti vengono osteggiati dalle forze della superstizione, dalle meccaniche del potere e da ostacoli nascosti e inevitabili…”

Voto della critica: ****

Roof 2 (tel. 0184 506060)

- DON'T WORRY DARLING - ore 16.30 - 19.00 - 21.15 - di Olivia Wilde - con Florence Pugh, Harry Styles, Olivia Wilde, Gemma Chan, KiKi Layne – Thriller/Horror - "Alice e Jack hanno la fortuna di vivere nella comunità idealizzata di Victory, la città realizzata da un'azienda sperimentale che ospita, assieme alle loro famiglie, gli uomini che lavorano al progetto top-secret Victory. L'ottimismo sociale degli anni '50 sposato dal loro amministratore delegato, Frank - a metà tra un uomo d'azienda visionario ed un life coach motivazionale - fissa ogni aspetto della vita quotidiana di questo luogo utopico nel mezzo del deserto. Mentre i mariti trascorrono ogni giorno all'interno del quartier generale del Victory Project lavorando allo ‘sviluppo di materiali innovativi’, le loro mogli, inclusa l'elegante partner di Frank, Shelley, passano il tempo a godersi la bellezza, il lusso e la dissolutezza della loro comunità. La vita è perfetta, ed ogni esigenza dei residenti viene soddisfatta dall'azienda. Tutto ciò che viene chiesto in cambio è discrezione e impegno incondizionato per la causa del progetto Victory. Quando però iniziano ad apparire delle crepe nella loro vita idilliaca che rivelano qualcosa di sinistro sotto l'attraente facciata, Alice non può fare a meno di chiedersi esattamente cosa stiano facendo alla Victory e perché. Quanto sarà disposta a perdere Alice per far emergere cosa sta realmente accadendo in questo paradiso?…”

Voto della critica: **

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- DANTE – ore 16.45 - 19.20 - di Pupi Avati - con Sergio Castellitto, Alessandro Sperduti, Enrico Lo Verso, Carlotta Gamba - Biografico - "Dante muore in esilio a Ravenna nel 1321. Settembre 1350. Giovanni Boccaccio viene incaricato di portare dieci fiorini d'oro come risarcimento simbolico a Suor Beatrice, figlia di Dante Alighieri, monaca a Ravenna nel monastero di Santo Stefano degli Ulivi. Nel suo lungo viaggio Boccaccio oltre alla figlia incontrerà chi, negli ultimi anni dell'esilio ravennate, diede riparo e offrì accoglienza al sommo poeta e chi, al contrario, lo respinse e lo mise in fuga. Ripercorrendo da Firenze a Ravenna una parte di quello che fu il tragitto di Dante, sostando negli stessi conventi, negli stessi borghi, negli stessi castelli, nello spalancarsi delle stesse biblioteche, nelle domande che pone e nelle risposte che ottiene, Boccaccio ricostruisce la vicenda umana di Dante, fino a poterci narrare la sua intera storia…”

Voto della critica: ***

- SMILE – ore 21.30 - di Parker Finn - con Sosie Bacon, Jessie Usher, Kyle Gallner, Rob Morgan, Kal Penn - Horror - "Dopo aver assistito a un traumatico episodio che ha coinvolto una sua paziente la dottoressa Rose Cotter viene perseguitata da strani e spaventosi fenomeni. Assalita dal terrore che prende il sopravvento sulla sua vita, Rose sarà costretta a confrontarsi con il suo passato per sopravvivere e sfuggire ad una nuova e agghiacciante realtà…”

Voto della critica: **

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- TUTTI A BORDO – ore 16.30 - 19.15 - di Luca Miniero - con Stefano Fresi, Giovanni Storti, Carlo Buccirosso, Giulia Michelini, Gigio Alberti - Commedia - "All'età di dieci anni e dopo il lungo isolamento dovuto al lockdown, Juri e i suoi amici sono pronti a partire per una vacanza-studio. L'idea è stata di suo padre Bruno che con il suo entusiasmo è riuscito a convincere anche la scettica mamma Chiara. Convinto che un viaggio attraverso l'Italia, da Torino fino a Palermo, dopo un anno di pandemia, sia per i bambini una bellissima esperienza si offre di partire con loro. Si ritrova, inaspettatamente, ad accompagnarli insieme a suo padre, l'inaffidabile Claudio, invitato di nascosto dal nipote Juri. Quando accade l'imprevisto: mentre i due adulti sono intenti a discutere, il treno dei bambini parte senza di loro. Iniziano così una corsa contro il tempo per arrivare alla meta prima di Juri e dei suoi compagni e senza che nessuno si accorga del loro monumentale errore. Anche i ragazzini non avranno vita facile con una coppia di controllori, tra cui lo zelante Mario, che rischia di scoprire che sono rimasti incustoditi. Due viaggi paralleli attraverso l'Italia e le sue tradizioni in cui tutti, adulti e bambini, avranno modo di scoprire che il viaggio spesso conta più della destinazione... E Bruno comprenderà che per essere bravi padri, bisogna essere anche un po' bambini…”

Voto della critica: **

- OMICIDIO NEL WEST END – ore 21.15 - di Tom George - con Saoirse Ronan, Sam Rockwell, Adrien Brody, Ruth Wilson, David Oyelowo – Thriller/Storico - "Nel West End di Londra degli anni Cinquanta, i piani per una versione cinematografica di un'opera teatrale di successo subiscono un brusco arresto dopo l'omicidio di un membro fondamentale della troupe. Quando l'ispettore Stoppard e la zelante recluta Constable Stalker prendono in mano il caso, i due si trovano coinvolti in un enigmatico giallo all'interno del sordido e affascinante mondo dietro le quinte del teatro, indagando sul misterioso omicidio a loro rischio e pericolo…”

Voto della critica: ***

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

- QUASI ORFANO – ore 17.15 - 19.15 - 21.15 - di Umberto Riccioni Carteni - con Riccardo Scamarcio, Vittoria Puccini, Antonio Gerardi, Grazia Schiavo, Adriano Pappalardo - Commedia - "Valentino e Costanza sono marito e moglie, vivono a Milano e hanno fondato un famosissimo brand nel mondo del design. Valentino, di origine pugliese, ha progressivamente tagliato i ponti con la sua famiglia, al punto di dichiararsi orfano e cambiare cognome. La famiglia di Valentino, colorita e numerosa, tenta di riallacciare i contatti presentandosi all'improvviso a Milano…”

Voto della critica: **

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Doppia programmazione

- MINIONS 2 - COME GRU DIVENTA CATTIVISSIMO – ore 17.00 - di Kyle Balda, Brad Ableson - Animazione - "Anni Settanta. Il giovanissimo Gru è tra i seguaci di un gruppo di supercattivi noto come Vicious 6, e il suo più grande desiderio è quello di unirsi a loro. Quando si presenta l'occasione giusta, Gru decide di affrontare il colloquio in cui dovrà dimostrare di essere abbastanza malvagio, ma le cose non vanno come sperato; anzi, si troverà costretto a battersi proprio contro i supercattivi che tanto ammirava. Insieme ai suoi fedeli assistenti Minions (Kevin, Stuart, Bob e il nuovo servitore Otto) Gru costruirà così il primo nascondiglio e sperimenterà le prime armi…”

Voto della critica: ***

- SICCITA’ - ore 19.10 - 21.30 - di Paolo Virzì - con Silvio Orlando, Valerio Mastandrea, Elena Lietti, Tommaso Ragno, Claudia Pandolfi - Drammatico - "A Roma non piove da tre anni e la mancanza d'acqua stravolge regole e abitudini. Nella città che muore di sete e di divieti si muove un coro di personaggi, giovani e vecchi, emarginati e di successo, vittime e approfittatori. Le loro esistenze sono legate in un unico disegno beffardo e tragico, mentre cercano ognuno la propria redenzione…”

Voto della critica: ***

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- UN EROE – ore 18.00 - 21.00 - di Asghar Farhadi - con Sarina Farhadi, Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh, Fereshteh Sadre Orafaiy - Drammatico - "Rahim è in prigione a causa di un debito che non è stato in grado di ripagare. Durante un congedo di due giorni, cerca di convincere il creditore a ritirare la denuncia contro il pagamento di parte della somma. Ma le cose non vanno come previsto…”

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

