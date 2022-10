Sanremo, a ottobre i Negramaro si esibiscono al teatro Ariston

Venerdì e sabato prossimi alle 21 i Negramaro si esibiranno all'Ariston di Sanremo.

I Negramaro con il loro Unplugged European Tour 2022 tornano nei teatri dopo oltre 15 anni di assenza, durante i quali hanno conquistato le più grandi venue del paese, dai palazzetti, ai grandi festival, agli stadi. Una celebrazione delle loro origini che, seppur stimolata dalla situazione contingente, consente di sperimentare nuove e creative forme musicali ed artistiche in una cornice intima che li vedrà ritornare a stretto contatti con i fan. Un’occasione unica ed irripetibile che li vedrà tra novembre e dicembre viaggiare anche in Europa per esibirsi in alcuni storiche venue del continente.

Prezzi di ingresso: platea € 65,00 + € 9,75 prev.- € 60,00 + € 9,00 prev. - € 50,00 + € 7,50 prev. galleria - € 50,00 + € 7,50 prev. - € 45,00 + € 6,75 prev. - € 40,00 + € 6,00 prev.

Sono ancora disponibili in cassa biglietti per la data di sabato 8 ottobre. Orari biglietteria 10-13 e 17-21 telefono lo 0184 506060.