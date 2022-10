Ad ottobre la nuova edizione del corso social della Confartigianato: previste lezioni parallele ad Imperia e Sanremo

Tutto pronto per la nuova edizione del corso dedicato all’utilizzo dei social network organizzato dalla Confartigianato di Imperia in collaborazione con il Social Media Manager Riccardo Ghigliazza.

Il corso, giunto alla sua terza edizione, è stato pensato per far raggiungere alle imprese la massima visibilità sui motori di ricerca e sui principali social network. A seguito delle ultime manifestazioni di interesse maturate nei precedenti corsi, anche la nuova edizione sarà accessibile anche dal privato che vorrebbe approfondire le proprie conoscenze per proporsi alle aziende proprio come social media manager.

Per agevolare ulteriormente gli iscritti, la nuova edizione del corso sarà parallela, con lezioni ad Imperia in Piazza De Amicis 18 il martedì dalle 15.30 alle 17.30 e a Sanremo in Corso Nazario Sauro 36 il giovedì dalle 18 alle 20.

Al momento dell’iscrizione, il partecipante potrà scegliere in quale sede svolgere il corso a seconda degli orari e delle disponibilità. Qualora l’iscritto non riuscisse a partecipare alla sede di Imperia, si potrà valutare di seguire la lezione della settimana nell’altra sede.

La prima settimana di lezione comincerà dopo la metà di ottobre. Il corso durerà complessivamente dieci ore, con un incontro di due ore per cinque settimane totali. Il calendario sarà strutturato come segue:

· 1° lezione. Imperia, martedì 18 ottobre, 15.30/17.30. Sanremo, giovedì 20 ottobre 18.00/20.00.

· 2° lezione. Imperia, martedì 25 ottobre, 15.30/17.30. Sanremo, giovedì 27 ottobre 18.00/20.00.

· 3° lezione. Imperia, martedì 8 novembre, 15.30/17.30. Sanremo, giovedì 10 novembre 18.00/20.00.

· 4° lezione. Imperia, martedì 15 novembre, 15.30/17.30. Sanremo, giovedì 17 novembre 18.00/20.00.

· 5° lezione. Imperia, martedì 22 novembre, 15.30/17.30. Sanremo, giovedì 24 novembre 18.00/20.00.

Il corso partirà con un’introduzione generale per l’avvio di un’attività sui Social Media, tratterà quindi di Facebook, Instagram, LinkedIn, Google My Business ma anche il fenomeno del momento, Tik Tok. Tra le altre tematiche, si parlerà anche di come creare un account business e gestire le ADS Facebook ed Instagram.

È possibile iscriversi entro venerdì 14 ottobre. Per maggiori informazioni è possibile recarsi nella sede di Sanremo in Corso Nazario Sauro 36, contattare lo 0184 524517 o mandare una mail a giovannini@confartigianatoimperia.it