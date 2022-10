L'OktoBEERfest chiude in bellezza la stagione delle manifestazioni estive di San Bartolomeo al Mare

Con la terza edizione dell’OktoBEERfest, realizzata grazie alla preziosa partecipazione dei commercianti locali, a San Bartolomeo al Mare si è appena concluso un weekend spumeggiante, tre giorni interamente dedicati alla festa bavarese più famosa del mondo, interpretata in salsa ligure dagli operatori locali.



Musica dal vivo, dj set, piatti tipici e soprattutto tanta birra, strizzando l’occhio all’Oktoberfest che in questi giorni si svolge come di consueto a Monaco di Baviera. Da venerdì 30 settembre a domenica 2 ottobre Ai Secoli Bui, A me toa, C’era una volta, Il Baretto e TiroVino sono scesi in piazza con prelibatezze preparate sul momento e decine di fusti di birra per rifocillare il Golfo Dianese e non solo. Street food per tutti i gusti, dal goulash alle rostelle passando per panini con hamburger, panfritto, spiedini di pollo, frittura di pesce e dolce al cioccolato, consumato da centinaia di partecipanti. Più di 20 fusti di birra svuotati in piazza Torre Santa Maria in un fine settimana di ottobre all’insegna del divertimento per tutti, reso possibile anche grazie al supporto logistico dell'Associazione San Matteo.



“La formula è quella giusta, non possiamo certo aspettarci i numeri che si registrano in stagione, ma la piazza era piena e alcuni di noi hanno finito le scorte prima del previsto” affermano i commercianti. “L’OktoBEERfest ha superato le nostre aspettative: abbiamo lavorato molto più di quanto pensassimo, considerando anche il clima, che inizia a rinfrescare le serate all'aperto”.



Grande successo quindi per questa manifestazione organizzata dal Comune di San Bartolomeo al Mare in collaborazione con il Centro Sociale Incontro: solo nella serata di sabato sono state calcolate più di 500 persone provenienti da tutto il Golfo dianese e non solo, grazie anche alla presenza delle band (Premiata Banda e Rock and Roll Boys) e dei dj (El Coach e Mr Pink), che si sono dati il cambio intrattenendo un pubblico più che mai eterogeneo.



“Con l'OktoBEERfest si è concluso il ricco calendario delle manifestazione commerciali a San Bartolomeo al Mare - dichiara Davide Salerno, Assessore al commercio - una manifestazione giunta alla sua terza edizione, fortemente voluta dall'amministrazione e che ogni anno riscuote grande successo. Ringrazio per la collaborazione i commercianti locali, l'associazione San Matteo, i dj e le band che hanno animato la piazza Torre Santa Maria per i nostri residenti e turisti”.