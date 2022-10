Target con Ilaria Salerno |

Mercoledì 12 ottobre alle 21 comincia la nuova stagione di "Target con Ilaria Salerno"

La nuova edizione del progetto di valorizzazione delle aziende è realizzato in collaborazione con Confartigianato Imperia.

Ilaria Salerno alla conduzione di "Stile Artigiano è di Moda"

Dopo alcuni mesi di pausa estiva, mercoledì 12 ottobre riparte la rubrica "Target con Ilaria Salerno" condotta dalla giornalista di Arma di Taggia. Il format proposto da Sanremonews.it coinvolge le persone e le aziende che contano della provincia di Imperia e rappresenta senz'altro un'ottima vetrina per chi rende grande il nostro territorio. La terza stagione riprenderà nella formula con cui era terminata la precedente edizione: il mercoledì sera alle 21 la prima visione sulle pagine Facebook di Sanremonews ed Imperianews dei video dell'intervista condotta dalla giornalista Ilaria Salerno e girati e montati dal videomaker Matteo Giovannini, il giovedì mattina l'articolo completo realizzato da Ilaria completo di link al video e fotogallery. Ogni video ed ogni articolo sono presenti sia nell'apposita playlist sul social network che all'interno della rubrica "Target con Ilaria Salerno" presente sul nostro giornale. La nuova edizione del progetto di valorizzazione delle aziende è realizzato in collaborazione con Confartigianato Imperia. L'associazione di categoria degli artigiani è a supporto dell'intero comparto mediante numerosi servizi che comprendono gestione contabilità, patronato, gestione buste paga, pratiche per lavorare in Francia, accesso a finanziamenti agevolati, i corsi di formazione e di aggiornamento previsti dal D.lgs 81/08 e corsi di formazione per specializzarsi e qualificarsi in determinati settori. Vuoi segnalare un'azienda per Target? Puoi mandare una mail a giovannini@confartigianatoimperia.it con il nominativo e i recapiti così da valutare assieme la possibilità di fissare un appuntamento a seconda delle rispettive disponibilità.

Vuoi segnalare aziende e persone che contano in provincia di Imperia?

Mandaci una mail a eventi@morenews.it con le indicazioni. Il responsabile di Target, la rubrica che valorizza le aziende e le persone che contano in provincia di Imperia, valuterà i tuoi suggerimenti per i prossimi reportage.