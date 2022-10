Dal Lions Club Sanremo Host, spesa solidale per le famiglie bisognose di sei parrocchie della città di Sanremo (foto)

WE SERVE – Noi Serviamo. Con questo motto del Lions International, continua la solidarietà del Lions Club Sanremo Host, per sostenere alcune parrocchie della città di Sanremo, dove ogni giorno, vengono consegnati generi alimentari di prima necessità a famiglie bisognose a persone anziane, e a persone licenziate e senza lavoro, che a causa della grave crisi economica coinvolge purtroppo non solo la nostra città, ma tutta la nostra nazione.



Su richiesta dei parroci della parrocchia della Mercede a San Martino, della parrocchia di San Siro, dei Frati Cappuccini, della parrocchia di San Rocco, della parrocchia del Borgo e quella di Coldirodi, i soci Lions del Sanremo Host, hanno acquistato generi di prima necessità (latte, olio di oliva, pasta, passata di pomodoro, scatole di tonno e carne in scatola, biscotti, farina, zucchero, caffe, scatole di legumi, formaggini e altri alimenti a lunga conservazione). In collaborazione con la direzione del Carrefour di Bussana e con l'aiuto straordinario dello staff del supermercato, sono stati preparati sei bancali di generi alimentari, uno per parrocchia con i prodotti appositamente selezionati come erano stati richiesti dai parroci. Grande soddisfazione del Presidente del Lions Club Sanremo Host Domenico Frattarola e di tutto il Consiglio Direttivo, per quest'altro importante gesto umanitario. Nei giorni scorsi con l'aiuto dei soci Vincenzo Benza, Oriana Ragazzo, Roberto Pecchinino, Stefania Balestra e Graziella Ciccarelli, hanno provveduto a consegnare personalmente ai parroci la “Spesa solidale”. I Lions sono consapevoli che è solo una goccia, e quello che si è fatto basterà solo per qualche giorno, ma se tutti diamo una mano a portare la nostra piccola goccia, si potrà dare un grande aiuto alle parrocchie per soccorrere e sostenere ancora più famiglie povere e bisognose e a far tornare il sorriso a quelle persone che si sentono sole e abbandonate.

Il Presidente Internazionale Brian E. Sheehan del Lions International, esorta tutti i soci Lions del mondo a servire chi è nel bisogno, perchè è necessario il contributo di tutti, perchè solo lavorando tutti insieme formando una grande squadra si possono ottenere risultati ancora più grandi.

We Serve – Together We Can (Insieme possiamo)