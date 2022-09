Elezioni Politiche, Veronica Russo: “Risultato storico di Fratelli d'Italia nel ponente ligure. Stiamo già lavorando per le amministrative di maggio”

“Sono orgogliosa di far parte in Regione del partito più importante d'Italia che vedrà a breve la nostra leader Giorgia Meloni diventare il primo Presidente del Consiglio donna del Paese”, così la consigliera regionale Veronica Russo di Fratelli d'Italia il giorno dopo le elezioni politiche di domenica 25 settembre.



“Fratelli d'Italia ha ottenuto un risultato storico nel ponente ligure frutto di un gran lavoro che abbiamo fatto in questi anni, io come consigliere regionale per far crescere il consenso nei confronti del nostro partito – aggiunge Veronica Russo –. Sono molto contenta anche perché adesso avremo in Senato il 'nostro' Gianni Berrino che si farà portavoce a livello nazionale delle problematiche del Ponente ligure, completando così la filiera delle rappresentanze: Stato-Regione-Comuni. Sono molto soddisfatta anche del fatto che a Vallecrosia, in particolare, siamo passati dal già ottimo risultato del 19,8% delle regionali del 2020 all'eccezionale 32% di domenica. A questo, senza dubbio, ha contribuito in maniera decisiva l'apertura a dicembre del mio Punto di Ascolto in via Colonnello Aprosio: da allora è diventato non solo una sede di partito ma anche e soprattutto un vero e proprio luogo di ricevimento per tutti i cittadini, amministratori, associazioni desiderosi di ogni tipo di informazione riguardante, l'attività del partito, la pubblica amministrazione nonché le quotidiane problematiche e richieste di aiuto. Ho mantenuto la promessa di essere una donna al servizio del territorio: l’ho fatto e continuerò a farlo, ancor di più creando un filo diretto tra i Comuni, la Regione e oggi a Roma con i nostri rappresentanti di Fratelli d’Italia: il senatore Gianni Berrino ed il deputato Matteo Rosso. Fare politica tra la gente, per la gente è l'unico modo che a noi piace per ottenere questi risultati”.

“Adesso ci aspettano altri importanti appuntamenti elettorali – conclude la consigliera Russo -, a maggio ci saranno le amministrative in diversi comuni della nostra provincia come Imperia, Bordighera, Ventimiglia e la stessa Vallecrosia: la politica non si ferma mai e stiamo già lavorando per confermare il fantastico risultato di domenica anche in questa occasione”.