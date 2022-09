Crema viso, quali le tipologie e come sceglierla

Rappresenta una delle armi a disposizione delle donne che vogliono mantenere la pelle del viso giovane e ben curata, la crema viso d’altronde è solo uno dei tanti prodotti di bellezza che possono essere utilizzati per il benessere della pelle. Tuttavia, ciascuno di noi possiede una cute diversa e pertanto necessita di una crema di bellezza specifica. Questo vale ancor di più per il viso, che rappresenta una parte delicata, importante ma anche molto esposta del corpo.

Considerando tutto ciò, non solo è importante conoscere le diverse tipologie di prodotti, dalla crema viso giorno a quella notte, ma anche poter scegliere quella più adatta alle proprie necessità, anche in base alla propria cute. Da questo punto di vista, per fortuna, esistono diversi prodotti di ottima qualità e che consentono di soddisfare le esigenze di ciascuna persona, al fine di migliorarne l’aspetto estetico e la cura del corpo in generale. Comunque, quali sono le tipologie e come scegliere una crema viso?

La scelta di una crema viso in base al tipo di pelle

Per coloro che presentano una pelle secca, matura ma anche segnata dal trascorrere del tempo, sono da preferire quelle creme con principi attivi idratanti e nutrienti, con una texture particolarmente ricca e molto corposa che tendono a nutrire e rimpolpare la cute, agendo in profondità nei tessuti. Diversi i principi utili in questo senso: dall’acido ialuronico al collagene, passando per l’olio di Argan o Jojoba.

Una pelle grassa o mista, con qualche imperfezione, invece, necessita di creme o sieri idratanti più leggeri, in modo da poter essere assorbiti facilmente dall’epidermide ed evitare al tempo stesso la formazione di una patina, che evidenzi un inestetico effetto lucido. Infatti, le creme eccessivamente nutrienti potrebbero ostruire i pori della pelle, portando ad un accumulo di sebo.

Una pelle mista ha bisogno di attenzioni e cure particolari, in quanto evidenza necessità diverse a seconda dei vari punti del viso. Una maggiore idratazione ad esempio nell’area delle guance, mentre una minore lucidità nella cosiddetta zona “T”. I prodotti specifici per questo genere di cute rispondono proprio a questa diversificazione delle necessità del viso di ognuno, cercando di offrire le soluzioni più adatte.

Le creme per il viso si differenziano anche in base al momento della giornata in cui si devono utilizzare e pertanto sono formulate anche in base a tale aspetto. Perciò, per le ore notturne, avremo delle creme viso notte con texture maggiormente consistenti, in modo da poter essere assorbite con gradualità e per tutta la notte appunto. Durante il giorno, invece, la consistenza della crema deve essere leggera e morbida, al fine di offrire protezione ed idratazione, ma senza tracce di unto sul viso.

Le tipologie di creme viso

La crema antirughe è indicata per contrastare i segni dell’invecchiamento cutaneo e gli inestetismi. I principali componenti di questa sono: acido ialuronico e olio d’Argan. La crema idratante è quella più utilizzata e comune ed è adatta a ogni genere di pelle. Creando un film protettivo sul volto, essa consente un’azione emolliente ed idratante appunto sulla pelle del viso. Questo genere di crema è composto, solitamente, da olio d’Argan, aloe, olio di jojoba e del burro di karité.

La crema schiarente, invece, è adatta a coloro che presentano delle inestetiche macchie sul viso che si possono formare col passare del tempo. La differenza di tonalità tra queste e altre parti del volto è contrastata proprio da questo genere di crema. I componenti migliori da questo punto di vista sono bava di lumaca e acido ialuronico. La crema nutriente poi fornisce un nutrimento necessario alla cute, soprattutto nelle ore notturne, favorendo quindi l’idratazione della pelle e contrastando il suo graduale deterioramento.