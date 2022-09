Scossa di terremoto di magnitudo 4.2 nell'entroterra di Genova: nella nostra provincia nessuna segnalazione

Forte scossa di terremoto, questo pomeriggio alle 15.39 in provincia di Genova. L'epicentro a Davagna, ma è stato chiaramente sentito in tutta la città, anche in centro storico, e anche verso il Levante e la zona di Rapallo e nella zona del Savonese.

Al momento le segnalazioni per il capoluogo Ligure riguardano qualche vetro rotto, ma stando a una prima verifica da parte della Sala della Protezione Civile regionale non sono stati segnalati per ora danni o feriti.

La scossa è stata avvertita in tutta la città e anche nelle delegazioni di periferia. Nella nostra provincia, al momento nessuna segnalazione, in particolare ai Vigili del Fuoco, solitamente i primi a chiedere socccorso.