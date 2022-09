Imperia: albanese arrestato dalla Polizia per spaccio, aveva con sè 250 grammi di coca e dosi di eroina

Serie di accertamenti e diverse perquisizioni nelle ultime ore a Imperia. La Squadra Mobile ha trovato, nascosti in un edificio di un albanese con precedenti specifici in materia di stupefacenti, circa 250 grammi di cocaina, 6 dosi di eroina e denaro contante da ritenersi presumibilmente provento dell’attività di ‘vendita’.

La droga era destinata all’immissione in commercio sia perché suddivisa in dosi, sia in ragione della presenza di materiale da confezionamento della stessa quali bilancino di precisione, buste di cellophane ed altro. L’operazione, che ha consentito l’arresto in flagranza dell’uomo per detenzione ai fini dello spaccio, si inserisce nel costante impegno della Polizia di Stato al contrasto delle fonti di approvvigionamento del commercio di sostanze stupefacenti.

Nell’ambito degli stessi controlli del territorio è stata inoltre rintracciata la presenza di un uomo che aveva violato la misura cautelare del divieto di dimora cui era destinatario. Si tratta di un egiziano, imputato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Ora è in carcere.