Scuola Teologica San Secondo, al via le iscrizioni per l’anno accademico 2022/2023

Aperte le iscrizioni per l’anno 2022/ 2023 per la Scuola Teologica Diocesana San Secondo. Le lezioni prenderanno il via il 12 ottobre: il mercoledì a Sanremo, nei locali della Curia e il giovedì a Bordighera - Ex Seminario, a partire dalle 15. Sarà possibile seguire anche online, in didattica a distanza.

Per informazioni e iscrizioni: scuolasansecondo@gmail.com o telefonare al 3471323501.

“Ci attende un nuovo anno di sfide e nuove possibilità - spiega la direttrice della scuola Anna Rosaria Gioeni -. Sul fronte docenti si prevedono conferme, ma anche interessanti novità. La speranza è quella di rimanere in presenza, anche se è riconfermata la formula della didattica mista, che abbiamo utilizzato durante l’emergenza. La Scuola dal suo primo giorno di vita ha offerto non solo contenuti, ma anche un ambiente accogliente e sereno, grazie a docenti preparati e disponibili. Anche quest’anno si riparte carichi e motivati. Il nostro obiettivo è quello di divulgare con semplicità la teologia: una scienza molte volte considerata complessa e per pochi. Come ogni volta ci tengo a sottolineare che la Scuola è aperta a tutti: senza limiti d’età. I nostri corsi, con linguaggio accessibile, andranno a trattare le grandi questioni e i contenuti essenziali della fede cristiana, lo studio della filosofia e della Sacra Scrittura, la storia della Chiesa, la storia delle religioni non cristiane. Insomma una visione della religione a 360 gradi. Sarà una “teologia feriale” che abbandona le questioni limitate ai soli addetti ai lavori e parlerà di Dio in modo semplice, ma mai banale.”

L’Istituto rappresenta il fiore all’occhiello della Diocesi Ventimiglia-Sanremo ed è formata da docenti che hanno deciso di mettersi a servizio della comunità per condividere non solo una conoscenza scolastica ma la vera ricerca del bene, vero punto di riferimento per la nostra esistenza.



Scaricare il prospetto a questo link