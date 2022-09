Emergenze meteo: anche a Ventimiglia è possibile registrarsi su ‘Sindaci in contatto 2.0’

E’ attivo dal 2021, per il Comune di Ventimiglia, un sistema progettato per comunicare facilmente e istantaneamente con i cittadini e che consente al Comune di stabilire un contatto immediato e diretto con la cittadinanza attraverso le utenze telefoniche fisse e mobili.

Il potente sistema di comunicazione massiva, già attivo in oltre mille comuni, è in grado di allertare l’intera popolazione cittadina tramite una chiamata vocale e in caso di informazioni di pubblica utilità o di emergenza, vedi ad esempio per le allerte meteo, i cittadini riceveranno una telefonata sul proprio cellulare o sul telefono fisso con un messaggio vocale attinente la problematica da segnalare registrato da un sistema di sintesi vocale.

L’utilità del servizio è di grande valenza in quanto è oramai noto quanto sia importante informare preventivamente la popolazione in maniera rapida e precisa. ‘Sindaci in Contatto 2.0’ è già attivo in automatico per i numeri telefonici che sono pubblicati sugli elenchi telefonici così come per quegli utenti che nel tempo hanno deciso di aderire al servizio.

Per coloro i quali non lo abbiano ancora fatto, l’invito che arriva dall’Ente e di registrarsi quanto prima al sistema componendo il numero 0184/716250 dal proprio cellulare o dal telefono fisso oppure compilando l’apposito modulo di adesione on line sul sito istituzionale del comune.