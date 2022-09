L’attore Gioacchino Logico vince il primo premio del concorso “Una poesia per Pirandello”

Il medico dentista Gioacchino logico, grazie alla grande passione per il teatro e la recitazione è molto conosciuto in provincia ed anche fuori regione per il personaggio Guasco'n Gioacchino e le sue esibizioni di "Dante Sanza Leggio".

La recitazione dei canti della Divina Commedia senza leggio, declamati a memoria, gli hanno permesso di ottenere grandi successi in diversi teatri del nostro paese: dalla Liguria alla Sicilia e al Piemonte.

Originario di Agrigento, da anni nel tempo libero si dedica al teatro con impegno e passione

Il suo riferimento è il grande Edoardo De filippo: "In teatro si interpreta bene ciò che recitiamo male, nella vita." Ed il suo obiettivo è quello di far divertire la gente con l'aiuto di autori eterni interpretati con semplicità. In repertorio non solo Dante, ma anche Shakespear, Pirandello, Totò, Rostand e Trilussa. Testi sempre collegati con intelligenza e imprevedibilità, recitati con l’istinto puro dell’attore di strada.

"La maschira" è il titolo della poesia con cui ha partecipato al concorso legato al grande drammaturgo agrigentino.

La cerimonia di premiazione avrà luogo venerdì 30 settembre 2022 alle ore 17 e 30 presso il foyer “Pippo Montalbano” del Teatro Pirandello di Agrigento, all’interno del Palazzo Comunale di Agrigento

Ecco tutti i vincitori di questa edizione del concorso

I VINCITORI

Componimento Libero

1° Premio a: “Emozioni del sud” di Flora Lalli – Roma

2° Premio ex aequo a:

“Cambio Pelle” di Patrizia Cosenza

“La maschera delle solitudini” di Elisabetta Liberatore – L’Aquila

3° Premio ex aequo a:

· “Ombra” di Guido Burgio – Palermo

· ”Figliuolo” di Vincenzo Ursino -Catanzaro

Fuori Concorso – Attestazione d’onore- (per avere vinto nelle precedenti edizioni)

· “Nella valle la voce” di Giuseppe Macauda – Modica

· “Eppure stamattina c’era il sole” di Gero Miceli – Grotte

“L’allergia” di Giuseppina Mira – Siculiana

”Vendemmia Siciliana” di Francesca Vitello – Favara

“Donna senza encomio” di Ruggero Dibitonto – Barletta

“Stanco” di Emilio Obertis – Bologna

“Della mia prima morte” di Cristina Corzetto – Genova

Premio Speciale – Giovani a:

· “Maschere ?” di Gianluca Patat (15 anni) – Udine

Premio Speciale della Giuria a:

· “Luigi Pirandello il narcisista” di Federico Cinti – Bologna

Sezione Poesia Dialettale Siciliana

1° Premio a:

· “A Maschira” di Gioacchino Logico – Liguria

2° Premio a:

· “Spiranzi” di Bernardo Carollo -Trapani

3° Premio ex aequo a :

· “U gaddru nnammuratu” di Giuseppe Caramazza

· “U Veru Amuri” di Nunzia Ragonese – Acireale.

Fuori Concorso- Attestazione d’onore (per avere vinto in precedenti edizioni) a:

· “Ti vuogliu cuntari un cuntu” di Girolamo La Marca

· “I misteri di na vota” di Tony Causi – Palermo

