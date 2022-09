Bordighera: domani pomeriggio all'ex Anglicana l'inaugurazione della mostra di Amerigo Dorel

Un nuovo appuntamento con l’arte a Bordighera: domani alle 18 al centro culturale dell’ex Chiesa Anglicana, verrà inaugurata 'L’azzurro di Dorel', personale dello scultore Amerigo Dorel. La mostra proseguirà poi fino al 2 ottobre, dal martedì alla domenica dalle 16 alle 19.

“Il polo espositivo dell’ex Chiesa Anglicana apre le sue porte per 'L’azzurro di Dorel' - commenta del Sindaco Vittorio Ingenito - la sintesi di un percorso esemplare condotto con dedizione e passione e che si è sviluppato con successo in Italia ed all’estero. La storia artistica di Dorel racconta di una spiccata maestria nel trarre dalla materia movimento ed eleganza e di una grande capacità di far convivere tradizione ed innovazione. Mi hanno colpito la sua attitudine al confronto con i formati monumentali e con quelli minori, il suo desiderio di creare sia per luoghi sacri sia per spazi pubblici ed il suo gusto per la sperimentazione, anche nei materiali. Infine, ne ho apprezzato l’umanità e l’umiltà. Per queste ragioni sono felice che Bordighera possa ospitare la sua arte".

“Con 'L’azzurro di Dorel' - conclude il primo cittadino - si conclude la stagione estiva 2022 dell’ex Chiesa Anglicana. Abbiamo lavorato in collaborazione con Gisella Merello, Enzo Consiglio, il Salone dell’Umorismo e ora Dorel per offrire importanti eventi d’arte e cultura presso il centro di via Regina Vittoria, senza dimenticare il paese alto con la XXVIII edizione di Agorà con la direzione artistica di Fabio Falone e i giardini Monet con 'Sulle tracce del reale' a cura dell’Accademia Riviera dei Fiori G. Balbo. Ci siamo già attivati con entusiasmo su nuovi, prestigiosi progetti per i prossimi mesi”.​