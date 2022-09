Bajardo: domani appuntamento con la prima edizione di 'Profumo di carta', il mercatino dei libri e dei mestieri di carta

Domenica 11 settembre si terrà la prima edizione di 'Profumo di carta' il mercatino dei libri e dei mestieri di carta, promossa dalla biblioteca comunale di Bajardo 'Il Tiglio'. Dopo l’inaugurazione, avvenuta in concomitanza con la Festa della lavanda di luglio, che ha goduto della presenza di moltissimi visitatori ed espositori, la manifestazione, che si terrà con cadenza mensile ogni seconda domenica del mese, prenderà il via con l'intento di promuovere le case editrici indipendenti, gli illustratori e le arti e mestieri di... carta.



L'edizione dell'undici settembre sarà dedicata all'orto e la montagna. Si comincerà con una passeggiata letteraria per le vie del borgo, curata dalla scrittrice Elena Esposito autrice del libro 'Seguendo le orme del destino', e da Mauro Laura esperto di storia locale. Seguirà Marco Damele con la presentazione del suo libro 'La cipolla egiziana'. Nel pomeriggio laboratori per bambini: 'Il mondo di Patty' di Patrizia Massano e 'Piccolo orto per piccole mani' dell’associazione Talea di Sanremo.