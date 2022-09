Al via le finali di Sanremo Rock & Trend: in città 450 ragazzi da tutta Italia (video)

Oltre 450 ragazzi sono in città da giorni per la 35ª edizione di Sanremo Rock & Trend, un’istituzione musicale per la città. Tra teatro Ariston e Casinò sono saliti sul palco i pretendenti alla finale arrivati in città da ogni angolo d’Italia.

Domani dalle 17.30 andranno in scena le finali sul prestigioso palco del Teatro Ariston: alle 17.30 Baby Voice, alle 19 il Gran Galà dei Festival, alle 20.30 Sanremo Trend e alle 22 Sanremo Rock.



Le giurie saranno così formate: Baby Voice e Gran Galà Andrea Fresu, Daniele Spaziani, Gianni Errera; Sanremo Trend Danila Satragno, Ettore Diliberto, Carlo Parodi, Luca Barone, Ray Heffernan; Sanremo Rock Andrea Pratesi, Carlo Parodi, Pino Scotto, Matt Backer, Massimo Benini.



Sanremo Rock & Trend Festival, giunto alla sua 35ª edizione, è il concorso più longevo e famoso d'Italia, dedicato ad artisti emergenti della scena rock e musicale a 360 gradi. L’edizione 2022 è stata dedicata alla memoria di Vittorio De Scalzi, storico fondatore dei New Trolls. Il maestro Angelo Valsiglio (presidente Nove Eventi Srl) omaggerà l’artista genovese recentemente scomparso e consegnerà una targa alla moglie Mara.

L'omaggio di Sanremo Rock & Trend a Vittorio De Scalzi

Questa mattina le finalissime sono state presentate in conferenza stampa nella sala Roof 1 del Teatro Ariston alla presenza del sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, del presidente di ‘Nove Eventi’ Angelo Vasiglio e degli organizzatori. In platea tanto dei ragazzi che stanno prendendo parte alla manifestazione e che stanno animando la città in questi giorni.

Le interviste

Fin da quando è nato, negli anni ’80, Sanremo Rock è un punto di riferimento per tantissimi giovani che aspirano a far conoscere la propria musica e ad intraprendere una carriera rock mentre Sanremo Trend riguarda la musica di tendenza, quella delle giovani generazioni.

Nel corso degli anni sono transitati dal palco del Festival, all'inizio della loro carriera, grandi artisti allora giovanissimi e sconosciuti come i Litfiba, gli Avion Travel, Ligabue, i Denovo di Mario Venuti, i Tazenda, i Bluvertigo di Morgan, solo per citarne alcuni.

Ma su quel palco sono saliti anche Duran Duran, Europe, Spandau Ballet, Bob Geldof, Paul Simon, Paul McCartney, George Harrison, The Smiths, Whitney Houston. E, ancora, i ‘nostri’ Gianna Nannini, CCCP, Edoardo Bennato, Carmen Consoli, Subsonica, Almamegretta, Irene Grandi, e tanti altri



Il Festival nasce dalla volontà di dare un'opportunità alle tante band ed artisti emergenti ma anche a professionisti che operano sul territorio italiano, in perenne carenza di spazi per la musica rock e soprattutto live. Non è solo un premio canoro prestigioso, è un'opportunità di presentazione, scambio, crescita e approfondimento.