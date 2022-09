Imperia: Di Muro (Lega) “Vele d’epoca evento nazionale grazie al Ministro Garavaglia”

“La manifestazione delle ‘Vele d’Epoca’ di Imperia è stata riconosciuta come appuntamento di carattere nazionale. L’ufficialità, dopo l’annuncio dell’anno scorso, è arrivata oggi da parte del ministro al Turismo Massimo Garavaglia. Un importante riconoscimento che darà lustro alla città e alla provincia di Imperia e che permetterà anche di promuovere il nostro territorio a livello internazionale”.

Lo ha detto l’Onorevole Flavio Di Muro, che prosegue: “Complimenti al Sindaco Claudio Scajola, alla Giunta, a tutto lo staff e ai partecipanti per la perfetta organizzazione. Grazie al ministro Garavaglia per aver mantenuto la sua promessa e per la sua gradita partecipazione alla kermesse che è da sempre molto apprezzata dagli imperiesi e non solo”.