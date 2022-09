Ventimiglia: sabato prossimo, spettacolo teatrale 'Che mondo, che Italia' ai Giardini Hanbury

LIBER theatrum sta già pensando attivamente alle varie iniziative per la prossima stagione Autunno-Inverno, a cominciare dai consueti corsi di recitazione, ma nel frattempo si dedica all’ultima replica estiva inserita nel calendario di “HanburycheSPETTACOLO!”22 che si chiuderà Sabato 10 Settembre alle ore 21.30 nella suggestiva ambientazione dei Giardini Botanici Hanbury a Ventimiglia in frazione La Mortola Inferiore.

In programma lo spettacolo teatrale NON itinerante, ma messo in scena sul palco del bel piazzale davanti alla Villa, “Che mondo, che Italia” per la regia di Diego Marangon.

Un lavoro teatrale dedicato all’attuale situazione mondiale, e italiana in particolare, che perduranti le preoccupazioni e conseguenze legate alla pandemia, alla guerra in Ucraina e alla derivante crisi energetica, ha visto amplificarsi la crisi ambientale e da ultimo aggiungersi la crisi politica, ormai una tradizione consolidata del nostro “bel paese”.

Problemi ogni giorno in divenire più grandi e di non facile risoluzione, a cui il testo teatrale non riesce quasi a tenere testa, ma che LIBER theatrum ha comunque voluto trattare con leggerezza, quasi in maniera dissacrante e anche un po’ irriverente, cercando di suscitare nel pubblico, se non una profonda e appropriata riflessione, almeno un sorriso o una pausa di apparente spensieratezza, in un momento storico in cui social, fake news e quant’altro generano nella comunità soprattutto confusione e incertezza sul presente, ma soprattutto sul futuro.

In scena Ambra Moretto, Cinzia Guglielmi, Emilia Serpico, Giuseppe Famà, Laura Enas, Laura Sibilla, Mimma Palumbo, Mirella Fazzolari, Monica Giannini, Monica Gragnani, Stella Perrona, Valentina Bruno. Tecnico audio-luci Stefano Hutter.

Per info: tel al 338 6273449, scrivere a liber.theatrum@gmail.com o su www.libertheatrum.com.