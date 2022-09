Sport e divertimento alla prima edizione della “San Lorenzo Run” disputata oggi a San Lorenzo al Mare

Un’alba mozzafiato ha salutato gli oltre 60 podisti che questa mattina, alle 8 puntuali, hanno preso il via della “San Lorenzo Run”. La gara, alla sua prima edizione, si è disputata a San Lorenzo al Mare con un tracciato di 6 Km tra il lungomare e le strade del borgo. Il percorso, con un dislivello di 100 metri, ha previsto anche alcuni passaggi suggestivi tra gli ulivi che hanno permesso di ammirare il paese dall’alto.

La vittoria in campo maschile è andata a pari merito a Maurizio Ferratusco (protagonista pochi giorni fa dell’Ultra Trail del Monte Bianco) e Fabio Franco che, dopo 23’30” di gara, hanno tagliato il traguardo mano nella mano. Al terzo posto l’altro ultramaratoneta Alessio Revello (finisher dell’Ultra Milano-Sanremo) con il tempo di 23’51”.

La classifica femminile è stata vinta da Giorgia Murdolo con il crono finale di 26’08”, che ha preceduto Sonia Cassiano (30’12”) e Antonella Calamari (35’58”).

La gara giovanile, riservata agli under 13, è stata vinta da Nicolò Reitano (10° nella classifica assoluta!) in 28’26”, davanti a Simone Bruschetta (32’15”) e Tommaso Ramazzotti (52’30”). A trionfare nella classifica under femminile è stata Saba Houshia (3° assoluta tra i giovani) in 40’23”.

La mattinata si è conclusa in allegria con una colazione offerta nell’area antistante l’Hotel Riviera dei Fiori nella splendida cornice del porto turistico della Marina di San Lorenzo.

Soddisfazione per la riuscita della manifestazione è stata espressa dall’assessore del Comune di San Lorenzo al Mare Enzo Mazzarese e dagli organizzatori, per voce di Nadia Zerbone e Davide Perrera, che hanno ringraziato tutti coloro che, con il proprio lavoro o sostegno, hanno reso possibile la gara.

La “San Lorenzo Run” ha aperto la Festa dello Sport, con eventi ed esibizioni organizzate per tutta la giornata a San Lorenzo al Mare.

L’organizzazione della “San Lorenzo Run” è stata curata del Centro Integrato di Via “Il giardino di Magdala”, con la collaborazione tecnica dell’asd Prodeo Ut Regio Atletico San Lorenzo e della Polisportiva Valle del San Lorenzo. La gara ha anche ricevuto il patrocinio del Comune di San Lorenzo al Mare. Main Sponsor: Marina di San Lorenzo, Hotel Riviera dei Fiori e Frantoio Ulivi di Liguria, che hanno offerto i propri prodotti per la premiazione finale. Alle prime tre classificate è stato consegnato anche il libro “Donne che amano la corsa” dove all’interno, nella sezione influencer, è stato dedicato un capitolo a Nadia Zerbone.

A tutti l’appuntamento al prossimo anno !