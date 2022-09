Perinaldo: mercoledì prossimo, presentazione libro 'Lina, Partigiana e letterata, amica del giovane Calvino' di Daniela Cassini

Ultime battute della rassegna letteraria “Seconda stella a destra…Libriamoci tra sapori e profumi a Perinaldo” che torna mercoledì 7 settembre, alle ore 18, nella Sala Consiliare del Comune, organizzatore della manifestazione, con la presentazione del libro “Lina, Partigiana e letterata, amica del giovane Calvino – Lettere, poesie e scritti inediti di Lina Meiffret” (Fusta Editore, 2022).

A raccontare – e a portare alla ribalta – la figura quasi sconosciuta di questa donna forte e coraggiosa, la ‘prima partigiana’ – come la definì Italo Calvino - in un periodo drammatico della storia italiana, quello della lotta al nazifascismo, sarà Daniela Cassini che, con Sarah Clarke, è autrice della pubblicazione che si avvale anche di contributi dei giornalisti Donatella Alfonso e Romano Lupi.

La storia di Emanuela Lina Meiffret (Sanremo 1917-Isola di Ponza 2004), partigiana e letterata, una donna dal forte impegno civile, rimasta troppo a lungo nell’ombra, viene raccontata attraverso gli articoli di Italo Calvino sui giornali della Resistenza sanremese, i documenti dell’Istituto Storico della Resistenza Età Contemporanea di Imperia e le memorie di antiche amicizie.

Dopo essere stata una presenza politica attiva nella lotta di liberazione dal nazifascismo a Sanremo nei mesi antecedenti e successivi all’8 settembre 1943, viene arrestata nel febbraio del 1944 e poi deportata in Germania, nei campi di concentramento.

Quella terribile esperienza sarà raccontata, una volta tornata, in una intervista che Lina rilasciò ad Italo Calvino sulle pagine del giornale “La nostra lotta”.

Lina Meiffret era una figura poliedrica, studiò in Svizzera e alla Sorbona, fu poeta e traduttrice e fu amica di personalità di spicco del Ponente ligure, come Guido Seborga e Renato Brunati, oltre a Calvino.

Cassini e Clarke ricostruiscono nel loro libro gli anni difficili della Resistenza, dell’intrecciarsi di tante vite che si muovono tra il Ponente ligure, Sanremo, Bordighera e l’entroterra, il Piemonte e l’isola di Ponza, in un continuo scambio ideale e letterario da allora e per tutta la vita. Una ricchezza di esperienze che viene proposta con fotografie d’epoca, testimonianze storiche e giornalistiche, documenti originali e inediti (poesie, lettere e racconti), che presentano la vasta produzione culturale della Meiffret e della cerchia di intellettuali attivi nel Nord ovest durante la Resistenza ma anche nel primo dopo guerra.

Presenta l’Autrice la giornalista Manuela Di Pietro con letture della prof.ssa Manuela Ormea

DANIELA CASSINI – È stata libraria e fondatrice di una Casa Editrice dedicata ai libri d’epoca. Di Sanremo, nella sua città ha ricoperto la carica di Assessore alla Cultura e Turismo, contribuendo ad iniziative e pubblicazioni di valorizzazione della storia del Ponente ligure. Nell’attuale attività di promotrice culturale, ha di recente curato per CGIL Imperia e ANPI Sanremo la mostra “Siamo liberi…la sublime bellezza di questi istanti” I giornali della Liberazione a Sanremo (aprile-maggio 1945).

SARAH LOIACONO CLARKE – Laureata in lettere antiche e specializzata in Archeologia presso l’Università La Sapienza di Roma, ha partecipato a numerose campagne di scavo di epoca etrusca, romana e medievale. Attualmente è insegnante di lettere in una scuola pubblica di Roma, dove vive. Appassionata di storia antica e contemporanea, ha scritto il saggio “Lina Meiffret: storia di una partigiana sanremese deportata nel lager nazisti e dei suoi documenti”, pubblicato nella rivista di letteratura italiana Per leggere, n. 36, XIX, Pensa ed. 2019.