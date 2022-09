Dolceacqua si prepara ad ospitare per il quinto anno consecutivo il Riviera Electric Challenge

Anche in questo 2022, per il quinto anno consecutivo, Dolceacqua si prepara ad ospitare il Riviera Electric Challenge, l’attesa ed originale manifestazione che vede sfidarsi, lungo un percorso tra Francia, Italia e Principato di Monaco, automobili di enti pubblici, di aziende e di privati, tutte rigorosamente elettriche.

L’evento, giunto ormai alla sua ottava edizione, è organizzato dal Comune di Cagnes-sur-Mer, assieme al Principato di Monaco, rappresentato da S.E. sig. Bernard Fautrier, Ministro Plenipotenziario consigliere speciale di SAS il Principe Alberto II per l’ambiente e presidente di EVER, con la collaborazione del comune di Dolceacqua.

Attraverso l’esempio dato, questa competizione automobilistica mira alla riduzione dell’inquinamento ed alla promozione della mobilità elettrica e di uno stile di guida ecologico e consapevole.

A tale proposito, una delle novità di rilievo del 2022 è l’adesione alla manifestazione di EnelX, (importante azienda che realizza soluzioni innovative per le persone, le aziende e le città che possano facilitare la transizione verso un uso sostenibile dell’energia), che si è messa in gioco coinvolgendo anche alcuni comuni italiani.

“Sono molto orgoglioso di poter confermare questo appuntamento, che ormai sta diventando una vera e propria tradizione, che anche nel 2022 vedrà gli equipaggi percorrere i territori del ponente ligure e far tappa nel nostro paese” dichiara Fulvio Gazzola, sindaco di Dolceacqua “Il fatto che organizzatori e partecipanti continuino ad apprezzare la nostra ospitalità raggiunge pienamente l’obiettivo di un avvicinamento amichevole tra Principato di Monaco, Italia e Francia, oltre a permetterci di portare a Dolceacqua e nei comuni limitrofi l’importante messaggio legato alla preservazione ed al rispetto dell’ambiente. Il REC è inoltre un importante mezzo per la promozione del nostro territorio, dal momento che l’80% degli equipaggi sono francesi. Con l’occasione del rally, i concorrenti scoprono le bellezze di questa zona per poi farvi ritorno con la famiglia e gli amici”.

Il Riviera Electric Challenge partirà da Cagnes Sur Mer la mattina del 14 settembre. Nel pomeriggio i concorrenti raggiungeranno il paese dei Doria, dove pernotteranno nelle strutture locali, per poi ripartire la mattina successiva alla volta del Principato di Monaco, con sosta per il pranzo alla 'Trincea' ad Airole.

Oltre a Dolceacqua, i comuni italiani toccati dal percorso saranno: Olivetta San Michele, Isolabona, Pigna, Bajardo, Perinaldo, Soldano, San Biagio della Cima, Vallecrosia ed Airole.