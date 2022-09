Successo per l'Open Day di Calcio della Polisportiva Salesiani di Vallecrosia (foto)

Successo per l’Open Day di calcio della Polisportiva Salesiani di Vallecrosia svoltasi ieri, sabato 3 settembre.



“Anche quest’anno – spiegano dalla Polisportiva - abbiamo potuto riscontrare quanto desiderio hanno i Bambini/e e i ragazzi/e, di giocare e stare insieme, presentandosi in gran numero per cimentarsi nello sport più amato dagli Italiani.

Durante l’Open Day è stato presentato da Davide Panzitta il progetto che la Polisportiva sta portando avanti da alcuni anni, l’impegno a favore delle famiglie nel contenere i costi senza trascurare l’insegnamento dei fondamentali del calcio attraverso allenatori patentati e coadiuvati da giovani allenatori. Hanno portato il loro saluto il direttore dell’Opera Salesiana don Karim Madjidi e il presidente della polisportiva Willy Campi che hanno messo in risalto quanta importanza viene data all’interno di questa struttura all’attività sportiva e formativa dei giovani.

Da domani, lunedì 5 settembre, inizieranno gli allenamenti e a tutti i partecipanti verrà consegnata, in omaggio, una maglia fornita dal nostro Sponsor Ufficiale EF90 di Camporosso Mare.

CALENDARIO ALLENAMENTI:

LUNEDI’ e MERCOLEDI’ dalle ore 15.00 alle ore 17.00 per i nati nel 2011

LUNEDI’ e GIOVEDI’ dalle ore 17.00 alle ore 19.00 per i nati nel 2013-2012

MARTEDI’ e GIOVEDI’ dalle ore 17.00 alle ore 19.00 per i nati nel 2014

MERCOLEDI’ dalle ore 17.00 alle ore 19.00

SABATO dalle 10.00 alle 12.00 per i nati nel 2017-2016-2015

Per info telefonare al n. 349 6428405 (anche Whatsapp) o presentarsi negli orari di allenamento presso i campi in sintetico dell’Oratorio in Via Col. Aprosio 433 Vallecrosia, è sufficiente indossare pantaloncini corti e scarpe da ginnastica o calcetto, i primi 4 allenamenti saranno gratuiti. Vi aspettiamo!!!”.