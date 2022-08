Taggia: dal presidente Negroni la proposta: "Una commissione speciale su Rivieracqua, mi aspetto collaborazione"

Si tratta di un gruppo di lavoro specifico che si unirà alle commissioni già esistenti con un intento: valutare e approfondire i prossimi passaggi sul servizio idrico. Taggia ha votato a favore per la trasformazione di Rivieracqua, da società consortile a società per azioni. Come è noto questa modifica societaria permetterà in un secondo momento la possibilità di far entrare il privato con una partecipazione al 49%, creando così una nuova società misto pubblico privata. La votazione vera e propria sull'ingresso del privato si terrà in altri consigli comunali. Ci sono ancora diversi aspetti su Rivieracqua che faranno capolino nei consigli comunali.