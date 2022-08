L'Oroscopo di Corinne per la settimana dal 25 agosto al 1° settembre

ARIETE: Leggermente adombrati vi arrabbierete per delle cavolate andando a cercare il pelo nell’uovo o rimproverando chi reputate non essere in grado di capirvi. Attenti inoltre ai brutti scherzi giocati da quell’impulsività che già in passato ha provocato delle problematiche sia in ambito affettivo che operativo. Gli aprilini invece godendo del sostegno del sestile di Giove concluderanno un affare o realizzeranno un progetto. Sabato movimentato e domenica squinternata.

TORO: Amarsi, rispettarsi, capirsi, è la regola basilare al fine di far funzionare qualsiasi legame interindividuale: ripetetelo sia a voi stessi che a chi vi ama o collabora al vostro fianco, prima di sciupare un’intesa per stupidi equivoci… In pubblici ambienti farete incontri casuali e assai singolari mentre se siete in vacanza vi capiteranno cose carine ma strane. Qualche nativo riceverà un invito da non declinare altri invece se la dovranno vedere con gli isterismi altrui.

GEMELLI: Riusciranno le stelle a donarvi delle giornate raggianti e decenti? Sicuramente sì in quanto grazie ad un Marte, dal 21 agosto, indulgente e rassicurante, una notiziola rinfrancante, una proposta stuzzicante, la parziale soluzione di un problema incombente, ritroverete un po’ di tranquillità, indipendentemente da sbalzi umorali e da quell’ inquietudine che sporadicamente assale. Pancia e stomaco incomodati, contatti con tipi intronati, baruffe tra mal maritati.

CANCRO: Fortemente fragili e fragilmente forti abbisognate di equilibrio perché se questo, nella quotidianità, venisse a mancare andreste subito in tilt come appunto succederà nelle prossime fermentate giornate. Però scovando l’equa soluzione a ciò affligge ritornerete ad essere verso il week end nuovamente pimpanti e splendenti. Appurerete inoltre la validità di un amore o di un’amicizia regolandovi di conseguenza. Chi attua in un settore commerciale invece si arrabbierà oltremisura.

LEONE: Sconfiggere gli effetti di Saturno non è così ostico, basta imparare l’arte del menefreghismo, allontanare le linguette biforcute, frequentare gente ilare, rinnovarvi interiormente ed esteriormente, assaporare l’attimo fuggente, coltivare un interesse, concedervi uno sfizietto. Approfondite inoltre un’intima conoscenza: tornerà utile e non affaticatevi eccessivamente per non mettere a dura prova sia il corpo che la mente. Una sorpresa vi attende per la fine del mese.

VERGINE: Approfittate della della Luna che il 27 agosto si farà nuova nella vostra costellazione per aprire la via della speranza, della giustizia e della fortuna. Ciò non significa veder cadere la manna dal cielo ma che, un po’ grazie al fato e un po’ alla determinazione, riusciate in un intento o troviate delle certezze a dubbi che martellavano. Bene per i vacanzieri settembrini che se la spasseranno. Disintossicate altresì l’organismo con una dieta appropriata e… stringata…

BILANCIA: Se l’ottimismo si è sprangato in cantina, ve la siete vista bruttina o non riuscite ad essere sereni, cacciate la malinconia o i truci pensieri: la ruota sta girando e non supponente neppure cosa vi stia, di sensazionale, riservando! Un suggerimento, per ottimizzare il solito tran tran giungerà dal firmamento e da chi, volendovi bene, lenirà crucci e pene! Apprensioni per un anzianotto o un giovanotto. Approfittate dei saldi per comprare ciò che vi occorre. Visita gradita.

SCORPIONE: Se ritemprati da ferie e sollazzi affronterete il lavoro e le innumerevoli incombenze con spirito battagliero e mente fertile indipendentemente dalle concitazioni alimentate dai chiacchiericci o l’invadenza di una persona picchiatella o cattivella… Oltretutto la settimana si prospetta essere piuttosto impegnativa considerate le innumerevoli cosette da sistemare e delle scartoffie da rivedere. Fattibili delle arrabbiature causa una donna troppo saccente o negligente

SAGITTARIO: La vita ha il grande potere di sorprendere in continuazione … Date quindi ben poco per scontato, preparatevi ad un settembre movimentato, esternare le sensazioni e non respingete soltanto per paura ciò che maggiormente vorreste. Vi trovate in una fase di stallo ma se non siete voi a fare il primo passo seguiterete a vivacchiare all’interno di un contesto piuttosto frustrante. Si presagiscono novità sui fronti che maggiormente stanno a cuore e una di queste vi illuminerà!

CAPRICORNO: I mesi che vi separano dal 2023 saranno decisivi per i soldi e gli affetti: giocate bene le vostre carte e ne uscirete vincenti, in caso contrario non vi resterà che piangere su del latte malamente versato! Con molto tatto sganciatevi altresì da un personaggio ambiguo e rammentate che in amore e in ambito amichevole il male non viene unicamente per nuocere e che certe persone è meglio perderle che trovarle … Un bel combino è quel che ci vuole per risollevare il morale.

ACQUARIO: Le stagioni si susseguono ma quella del cuore non tramonta mai… In mezzo al caos, ai crucci, alle frustrazioni, è ancora lo scoglio a cui aggrapparsi nelle tempeste della vita! Non permettete alle speranze di appassire e guardate avanti dove, Saturno permettendo, vi sarà ancora molto da vedere! I prossimi dì appaiono ottimali per preparare conserve o marmellate, tagliare unghie, capelli o giocare dei numeri al Lotto. Adesione a feste o manifestazioni nel week end.

PESCI: Probabilmente non son bastate le ferie a ritemprarvi e non vi sentite sufficientemente vigorosi per portare avanti progetti lasciati a metà … Liberate la mente, coccolate chi amate, curate l’alimentazione, andate a dormire presto e, in men che non si dica, ripartirete alla grande … Romanticismo, sensualità, fantasia riaccenderanno il fuoco della passione od indurranno in tentazione… Petulanze da femmine idiote. Controlli medici da effettuare.





E che i vostri sogni volino in alto, sempre più in alto, fino a toccare le stelle!

