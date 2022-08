Sanremo: venerdì prossimo, selezioni per Miss Italia 2022 al Mediterranèe Mare e Cucina

Venerdì 26 agosto, alle ore 21.30. saranno oltre 30 le Miss provenienti da tutta la Liguria che sfileranno sulla passerella al Mediterranèe Mare e Cucina. In palio due corone regionali: Miss Cinema Liguria 2022 e Miss Rocchetta Liguria 2022. Le reginette andranno di diritto alle fasi prefinali nazionali del concorso gestito e fondato dalla Famiglia Mirigliani e parteciperanno domenica 28 alla finalissima Miss Italia Liguria a Loano.

“Sanremo è una città storica per Miss Italia – afferma Mirella Rocca Borrelli, esclusivista di Miss Italia Liguria, Piemonte e Valle D’Aosta - e siamo lieti di ritornare e portare 2 finali regionali. Presentano la serata Luca & Max di Poltronissima, il make up sarà curato dalla prestigiosa Academy Pablo Gil Cagnè.

La giuria sarà presieduta:

- per Miss Cinema dal Dott. Marco Scajola - Assessore Regione Liguria all’Urbanistica, Pianificazione territoriale, Demanio marittimo e Tutela del Paesaggio, Politiche abitative ed Edilizia;

- per Miss Rocchetta dall’ Avv. Gianni Berrino - Assessore Regione Liguria al Turismo, Lavoro e Politiche attive dell’Occupazione;

- Dott. Mauro Menozzi - Assessore alle Attività Produttive - Comune di Sanremo;

- Dott.ssa Daniela Borghi - giornalista La Stampa;

- Dott.ssa Stefania Orengo - giornalista Riviera24;

- Roberto Pecchinino - Presidente CNA Imperia Cinema e Audiovisivo;

- Monica Pisano – Presidente CNA Impresa Donna Imperia;

- Dott. Fabio Perri - Presidente Az. Intesa Grandi Impianti;

- Ramon Bruno - Responsabile zona di Ventimiglia di CNA Imperia;

- Giuseppe Rizzo - Titolare Mediterranée Mare e Cucina.

Durante la serata canteranno alcuni brani l’artista Ray Fiore e Federica Russo. Miss Italia Liguria a Sanremo è stata possibile grazie all’ospitalità ed il sostegno del Mediterranée mare e Cucina di Sanremo e alla collaborazione del nostro partner CNA Imperia e agli sponsor del territorio come: Pasta Fresca Morena, Intesa Grandi Impianti.

Sponsor ufficiali: Biancaluna, Givova, Miluna, Kissimo Biancaluna, Acqua Rocchetta. Sponsor tecnici: Rea MakeUp, Frecciarossa. Partner: CDH Cinema District Hub, Vecchia Loano, Rete7, ToRadio.

Per partecipare alla cena a bordo piscina al Mediterranée Mare e Cucina di Sanremo con inizio alle ore 20.00 che si terrà in occasione delle Finali Miss Italia Liguria per info e prenotazioni telefonare al 0184.550743