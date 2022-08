Sanremo: venerdì 'SANTO' a palazzo Spinola nella Pigna, arte e talk show con Christian Gullone

"Protagonista della serata sarà Christian Gullone. Con lui una chiacchierata fatta di ricordi, aneddoti e spunti e l'interrogarsi su come l'impegno sociale sia una grandissima fonte di ispirazione per chi fa arte e di come le opere, nei più svariati campi, possano anche aiutare il pubblico e quindi influenzare positivamente la società. Tanto da poter tranquillamente dire che l'arte salverà il mondo. In tutto questo non mancheranno anche ospiti, momenti musicali e uno sguardo ai progetti futuri dell'artista matuziano" - spiegano gli organizzatori.

"Saranno messe in mostra le opere di: Marco Lavagetto, uno degli spiriti più eversivi ed anticonformisti della generazione anni Ottanta; Daniele Galliano, nome importante della pittura italiana degli anni novanta, in equilibrio tra narrazione metropolitana e attenzione ai momenti di intimità ed anche di trasgressione del vissuto quotidiano; Angelo Barile, creativo esponente del Pop Surrealismo, in grado di descrivere il presente ricorrendo alla favola ed all’allegoria; Daniele D’Antonio, artista che usa la fotografia digitale per creare opere dove i simboli rappresentati esercitano un’azione di critica sociale; Gianluca Nibbi, artista diplomatosi a metà del 2000 presso l’Accademia Albertina, autore di una pittura dalla forte carica espressionista; Sarah Bowyer, eclettica sperimentatrice visiva, intenta ad indagare le nuove possibilità dell’immagine tra pittura e tecnologia; Roberta Toscano, autrice in grado, con la fotografia e l’installazione, di dare corpo ad una ricerca raffinata ed intimista; Masoudeh Miri, giovane artista iraniana dallo stile evocativo ed originale, usato attualmente per descrivere il dramma della violenza sulle donne, per concludere con due dei migliori talenti pittorici attuali dell’Accademia Albertina come Giuseppe Gallace ed Eric Pasino" - ricordano ancora gli organizzatori - Si tratta di appuntamenti a ingresso libero, vi aspettiamo".