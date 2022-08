Con il concerto di Vince Rempera, cala il sipario sulla rassegna 'Sanremo Summer Symphony 2022'

Domani, mercoledì 24 agosto, alle 21.30, all’Auditorium Franco Alfano di Sanremo, ultimo appuntamento della “Sanremo Summer Symphony 2022”, rassegna estiva organizzata da Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo e Comune di Sanremo, con il concerto di Vince Rempera, che eseguirà le colonne sonore più amate dal pubblico, da Fellini a Tarantino.

È possibile acquistare i biglietti al seguente link https://www.sinfonicasanremo2.it/prenotazioni/negozio/vince-tempera-da-fellini-a-tarantino/ e in prevendita presso il Cinema Centrale di Sanremo (Via Matteotti, 107) dalle 16.00 alle 19.00. Inoltre, sarà possibile acquistare i biglietti per lo spettacolo direttamente all’Auditorium Franco Alfano da mercoledì 24 agosto dalle ore 16.00.

Accompagnato dalla voce di Paola Lavini e al violino da Marcello De Francesco, il Maestro Vince Tempera suonerà al pianoforte, insieme all’Orchestra Sinfonica di Sanremo, le tracce che hanno accompagnato alcuni dei film più celebri in Italia e all’estero come C’era Una Volta Il West, La dolce vita e Giù la testa, oltre alla colonna sonora composta dallo stesso artista per il lungometraggio Sette Note In Nero (tema portante del celebre Kill Bill – Volume 1 di Quentin Tarantino).

Il Maestro Vince Tempera presenterà lo stesso programma in forma di trio jazz a New York, Boston e Arlington (in Massachusetts) durante il mese di novembre.