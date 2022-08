Un sanremese nella tempesta di Calvi: “In cinque minuti si è scatenato l’inferno con venti a 58 nodi” (foto e video)

Cinque morti, 20 feriti e danni incalcolabili a barche e strutture a terra. Il bilancio parla chiaro, la tempesta che ha colpito la Corsica è un evento eccezionale figlio dei cambiamenti climatici e di un meteo sempre più violento e sempre meno meno prevedibile.

A Calvi si è scatenato un inferno, un vero uragano con venti a 58 nodi che hanno colto di sorpresa anche i naviganti più esperti. Tra loro anche il sanremese Pier Mario Telmon, non proprio un esordiente in ambito marittimo: ha alle spalle una lunga carriera nel mondo della vela oltre ad alcune traversate in solitaria tra le onde del mediterraneo.

“Avevo invitato i miei figli per le vacanze - ci racconta Telmon - mia figlia era sbarcata da un’ora e quando sono tornato a bordo si è scatenato un uragano che nessuno aveva previsto. In cinque minuti sono montati venti forza 10, abbiamo vissuto 40 minuti di inferno”.



“Finito il disastro - aggiunge - il risultato è stato di due barche disalberate, una affondata e una finita sugli scogli. Mentre lontano da noi ci sono stati due morti e danni gravissimi per le strutture. I corsi non ricordano un evento del genere con venti a 58 nodi come negli uragani dei Caraibi”. La barca di Telmon ha riportato danni importanti come l’esplosione del generatore eolico mentre il vento ha sradicato i pannelli solari e alcune strutture in acciaio.



“Tutto questo succede per via dei cambiamenti climatici - conclude Telmon - il sole riscalda il mare che assorbe un’energia poi da scaricare. Un tempo il clima era più mite, mentre ora ci sono questi effetti”.

Una ennesima prova tangibile di un pianeta in forte mutamento e di un clima che ci sta mandando segnali chiari.