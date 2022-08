Vallecrosia: sabato cena di beneficenza a favore della associazione Oasi Angeli di Pace

Sabato 27 Agosto presso il piazzale dei festeggiamenti della parrocchia di San Rocco in Vallecrosia ci sarà una cena di beneficenza a favore dell'organizzazione di volontariato Oasi Angeli di Pace per promuovere i nuovi progetti. Il comitato dei festeggiamenti di San Rocco si è reso disponibile per organizzare l'evento nonostante la mole di lavoro svolto per le quattro serate di festeggiamenti parrocchiali.



"A questo gruppo di persone verrà affiancato un gruppo di nostri volontari che si sono offerti per rendere meno gravoso il lavoro del comitato. - spiegano i promotori della iniziativa - OdV Angeli di Pace è in costante bisogno di fondi per poter fare fronte a progetti vecchi e nuovi. Rivolgiamo un appello a quanti vogliano aiutare: chiama il numero telefonico scritto sul manifesto e prenotati per la cena... è un'occasione per passare un po' di tempo in armonia e nel contempo per contribuire, con il tuo dono, ai progetti futuri sia in Italia che in Colombia".



"L'OdV Angeli di Pace vuole ringraziare il comitato dei festeggiamenti di San Rocco per la preziosa collaborazione e ringrazia anche tutti i suoi volontari che presteranno servizio" - concludono.