Sanremo: da giovedì nella Pigna sarà di nuovo tempo di ‘Scambi’, “Uno spazio comune per celebrare l’incontro nel nome dello squilibrio” (Video)

Nella Pigna, il cuore storico di Sanremo, è di nuovo tempo di ‘Scambi’, il festival che porta tra i carruggi la voglia di stare insieme, di condividere, di conoscersi, di aprirsi al prossimo, di incontrare.



Il Festival di Laboratori Paneuretici ‘Scambi’ è organizzato da un team di oltre cinquanta under25 da tutta Italia e da tutto il mondo, una cifra che rende l’evento una vera rarità per la zona. Tutti studenti o lavoratori volontari che si sono messi a disposizione per un’esperienza condivisa, per un evento tanto difficile da descrivere quanto facile da vivere.



Il cuore pulsante di ‘Scambi’ è il laboratorio, il mezzo attraverso il quale tutti possono condividere e conoscersi sia come animatori che come partecipanti. Il termine ‘paneuretico’ è un neologismo coniato per definire l’identità del festival, frutto dell’incontro e del confronto emotivo e culturale tra persone spesso sconosciute che, in poche ore, si trasformeranno in una squadra di sognatori. Il tutto nel nome dell’inclusione e della massima apertura verso il prossimo in una zona di Sanremo che ha sempre fatto dell’incontro, dello scambio e dell’accoglienza la propria cifra.

Le interviste

Durante la prima edizione di ‘Scambi’ più di 40 ospiti hanno dato vita a 15 laboratori e due eventi serali, mentre il concorso per cortometraggi ‘Dissolvenze’ ha ricevuto 144 iscrizioni da 31 Paesi in tutto il mondo. Fra il pubblico, 316 sono state le prenotazioni confermate, mentre più di 400 le presenze nel corso delle serate.

Molte e speciali sono state le relazioni nate affinché ‘Scambi’ 2021 diventasse realtà.

IL PROGRAMMA DI ‘SCAMBI’ 2022

Giovedì 25 agosto

9:30 - 18:00 allestimento collettivo

18:00 - 19:00 cerimonia di inaugurazione di Scambi Festival 2022

19:00 - 20:00 concerto della Giovane Orchestra Note Libere, in apertura all’edizione 2022 del festival

21:15 - 23:15 Cinema sotto le stelle: proiezione del film “L’uomo che non c’era” in Piazza Santa Brigida

23:00 - 24:00 Osservazione del cielo stellato, con l’associazione Orbita, dall’osservatorio astronomico di Perinaldo, presso i Giardini Regina Elena



Venerdì 26 agosto

8:45 - 10:00 SquiLibristi, lettura di poesie e brani con fugassa e caffè; presso La Ciotola

10:00 - 11:30 Lab Dietro le quinte: laboratorio di fotografia; presso Chiesa Santa Brigida

10:00 - 11:30 Lab Kleckso-Art in Terrazza Santa Brigida

10:00 - 12:00 Lab Inside Out presso i Giardini Regina Elena

10:15 - 11:15 Lab Nodi, presso l’Oratorio San Costanzo

10:30 - 12:00 Lab Esperimenti squilibrati presso Palazzo Nota (museo civico)

10:45 - 11:30 Lab Equilibrare il corpo attraverso lo sport in piazza Cisterna

10:00 - 12:00 Lab Squilibrio e ambiente presso Terrazza San Costanzo

11:30 - 13:00 Lab Kleckso-Art in Terrazza Santa Brigida

15:00 - 17:00 Cineforum Scambi in sala presso la Chiesa di Santa Brigida

16:00 - 17:30 Lab Cambiare scenario - la scelta nell’antimafia sociale presso piazza Cassini

17:00 - 19:00 Lab Squilibrio e ambiente presso Terrazza San Costanzo

16:30 - 18:30 Lab Inside Out presso i Giardini Regina Elena

17:00 - 18:30 Lab Dietro le quinte: laboratorio di fotografia presso piazzetta Santa Brigida

17:00 - 18:15 Lab Il Teatro dello Squilibrio: I Teatri degli Squilibri presso piazza San Costanzo

17:15 - 17:35 Rassegna cortometraggi Dissolvenze presso Chiesa Santa Brigida

17:30 - 18:30 Lab Nodi, presso l’Oratorio San Costanzo

17:30 - 19:00 Lab Esperimenti squilibrati presso Palazzo Nota (museo civico)

18:30 - 19:30 Lab Tai Chi presso Giardini Regina Elena

18:00 - 19:00 Lab Game Boy Music Production presso Chiesa Santa Brigida

18:00 - 21:00 SanTo (Sanremo - Torino) ospita Christian Gullone e Stefano Michero presso Palazzo Gentile

21:30 - 24:00 Live set di Internet Breakfast e Kenobit



Sabato 27 agosto

8:45 - 10:00 SquiLibristi, lettura di poesie e brani con fugassa e caffè; presso La Ciotola

10:00 - 11:30 Lab Dietro le quinte: laboratorio di fotografia;presso Chiesa Santa Brigida

10:00 - 12:00 Lab Inside Out presso i Giardini Regina Elena

10:00 - 11:15 Lab Il Teatro dello Squilibrio: I Teatri degli Squilibri presso piazza San Costanzo

10:00 - 11:00 Lab Il mio mare di parole presso porta San Giuseppe

10:30 - 12:00 Lab Esperimenti squilibrati presso Palazzo Nota (museo civico)

10:30 - 11:45 Lab Fediverse: Social Network Umani presso terrazza Santa Brigida

10:30 - 11:30 Lab Attivismo a costo zero presso via Tapoletti

11:15 - 12:00 Lab Equilibrare il corpo attraverso lo sport in piazza Cisterna

11:45 - 12:15 Rassegna cortometraggi Dissolvenze presso Centro Risorse

15:00 - 16:00 Lab Vado a mappare la Pigna su #OpenStreetMap; itinerante, a partire da Piazza Cassini

15:00 - 17:00 Cineforum Scambi in sala presso il Centro risorse, piazza Cassini

16:00 - 17:15 Lab Fediverse: Social Network Umani presso terrazza Santa Brigida

16:00 - 18:00 Lab Laboratalbero presso i giardini Regina Elena

16:15 - 17:15 Lab Vado a mappare la Pigna su #OpenStreetMap; itinerante, a partire da Piazza Cassini

16:15 - 17:45 Lab Cambiare scenario - la scelta nell’antimafia sociale presso piazza Cassini

17:00 - 18:00 Lab Nodi, presso l’Oratorio San Costanzo

17:00 - 19:00 Lab Squilibrio e ambiente presso Terrazza San Costanzo

17:30 - 18:30 Lab Vado a mappare la Pigna su #OpenStreetMap; itinerante, a partire da Piazza Cassini

17:30 - 19:00 Lab Dietro le quinte: laboratorio di fotografia;presso Chiesa Santa Brigida

17:30 - 19:00 Lab Esperimenti squilibrati presso Palazzo Nota (museo civico)

17:30 - 18:30 Lab Il mio mare di parole presso porta San Giuseppe

18:00 - 19:00 Lab Attivismo a costo zero presso via Tapoletti

18:30 - 19:30 Lab Tai Chi presso Giardini Regina Elena

18:00 - 19:00 Dialogo con Maricetta Lombardo presso Piazzetta dei ferri

19:00 - 20:15 Lab corso di Balli Occitani presso piazza Santa Brigida

21:30 - 22:30 Concerto di Lu Barbalucou con Balli Occitani guidati da Balbosco D’Oc, presso piazza Santa Brigida

Domenica 28 agosto

8:45 - 10:00 SquiLibristi, lettura di poesie e brani con fugassa e caffè; presso piazzetta dei Ferri

10:00 - 12:00 Lab Inside Out presso i Giardini Regina Elena

10:00 - 11:00 Lab Il sorriso, Squilibrio di Massa in piazza Cassini

10:00 - 11:15 Lab Il Teatro dello Squilibrio: I Teatri degli Squilibri presso piazza San Costanzo

10:00 - 12:00 Lab Squilibrio e ambiente presso Terrazza San Costanzo

10:30 - 12:00 Dietro le quinte: laboratorio di fotografia — seconda parte ; presso Chiesa Santa Brigida

10:30 - 12:00 Lab Esperimenti squilibrati presso Palazzo Nota (museo civico)

11:00 - 12:30 Lab Cambiare scenario - la scelta nell’antimafia sociale presso piazza Cassini

11:15 - 12:00 Lab Equilibrare il corpo attraverso lo sport in piazza Cisterna

15:00 - 17:00 Cineforum Scambi in sala presso il Centro risorse, piazza Cassini

16:00 - 17:30 Lab La finestra di Overton: realizzare l’utopia presso l’Oratorio San Costanzo

16:00 - 18:00 Lab Laboratalbero presso i giardini Regina Elena

16:00 - 18:00 Lab Inside Out presso i Giardini Regina Elena

17:00 - 18:00 Lab Il sorriso, Squilibrio di Massa in piazza Cassini

16:30 - 17:45 Lab Il Teatro dello Squilibrio: I Teatri degli Squilibri presso piazza San Costanzo

17:00 - 19:00 Lab Squilibrio e ambiente presso Terrazza San Costanzo

17:15 - 17:35 Rassegna cortometraggi Dissolvenze presso Chiesa sconsacrata di Santa Brigida

17:30 - 18:30 Lab Il mio mare di parole presso porta San Giuseppe

18:00 - 19:00 Lab Attivismo a costo zero presso via Tapoletti

18:00 - 19:30 Lab La finestra di Overton: realizzare l’utopia presso l’Oratorio San Costanzo

21:15 - 22:15 Premiazione Dissolvenze presso piazza Santa Brigida

22:30 - ∞ Concerto di chiusura presso Piazza Santa Brigida