Bordighera, giovedì Sergio Staino al Salone internazionale dell'Umorismo

Arrivati al giro di boa possiamo ecco alcune riflessioni dell'ultima edizione del Salone internazionale Umorismo di Bordighera.

La mostra è ospitata nei suggestivi locali della ex-Chiesa Anglicana e grazie ad un allestimento moderno è divisa in quattro parti: la storia, la retrospettiva, l’omaggio ad un autore e il tema dell’anno.

Nel giardino, le divertenti sagome di Mafalda, Cocco Bill, Les amoureux de Peynet, la Linea e il clown di Mordillo, danno il benvenuto ai visitatori.

L’Associazione Salone Internazionale Umorismo, con questa mostra si prefigge due scopi principali: far conoscere alle nuove generazioni una parte della storia della nostra città, ovvero di una manifestazione che ha portato il nome di Bordighera e della Liguria in tutto il mondo e di creare un contatto con gli umoristi contemporanei, impegnandoli su un tema di attualità: Il mondo dell’automobile oggi e in futuro. Tema sul quale il Salone si era già espresso due volte, nel 1957 e nel 1994.

Gli organizzatori ritengono che entrambi gli obiettivi siano stati centrati, data l’affluenza costante di pubblico durante il torrido periodo agostano, in locali convenientemente riscaldati come diceva il patron Cesare Perfetto, l’interesse a scoprire aspetti storici non conosciuti dai più, i commenti super favorevoli dei visitatori, gli incitamenti a continuare, il riscontro dei media a livello nazionale e la notevole affluenza degli umoristi contemporanei. Questo ultimo aspetto merita un’ulteriore considerazione: oltre 140 umoristi provenienti da 40 paesi hanno accolto con entusiasmo l’invito a inviare disegni sul tema automobile, tracciando una mappa che copre tutti i continenti. Tutti hanno immediatamente restituito a Bordighera lo scettro di capitale dell’umorismo dopo uno iato di oltre vent’anni.

Questa è una dotazione di capitale da valorizzare. Ovvero, di costruire il nuovo tenendo conto degli sviluppi tecnologici e delle variazioni dei costumi interpretate in modo magistrale dall’umorismo in tutte le sue declinazioni.

Il 25, nel pomeriggio ci sarà Sergio Staino, il famoso autore di Bobo che ritiene che l’ironia non sia solo divertimento e che Bordighera torna ad essere un’occasione. Sergio Staino sarà a disposizione della stampa a partire dalle 17 nei locali della mostra per una chiacchierata sui vari aspetti dell’ umorismo, l’ironia, il sarcasmo, la comicità.

Il 26 sera alle 9, nell’ambito del Book festival, il giornalista e scrittore Paolo Lingua presenterà il saggio di Paola Biribanti Palme, datteri e risate Graphe ed., una storia del Salone raccontata da chi lo ha vissuto direttamente. Molti saranno gli umoristi che arriveranno a Bordighera per l’occasione.

Il 27 gli umoristi si divideranno tra il Salone e Corso Italia, presso lo stand dell’editore Graphe. Il 28 invece, sarà l'ultimo giorno della manifestazione.