Aurigo: con lo spettacolo ‘Da Nord a Sud – andata e ritorno’, conclusa con successo la quarta edizione del FestiValdelMaro

Ieri sera a Poggialto si è conclusa la quarta edizione del FestiValdelMaro con lo spettacolo ‘Da Nord a Sud – andata e ritorno’, un viaggio musicale sulle ali dei ricordi, delle emozioni, delle suggestioni vissute interpretate da Alessandra Catalano insieme alla band folk composta dai musicisti: Gianni Martini, Mauro Vero, Mauro Germinario e Matteo Ferrando. Un vero successo con un numeroso pubblico che ha applaudito calorosamente per tutta la serata.



Così Margherita Davico, vicepresidente dell’associazione Artemisia che ha curato l’organizzazione del Festival: “Quest'anno la rassegna si è svolta su sette serate due delle quali arricchita da eventi collaterali culturali inerenti il nostro territorio e finalizzati alla sua valorizzazione. Il periodo che stiamo attraversando non è sicuramente dei migliori ma cerchiamo di mantenere il nostro sguardo aperto a orizzonti di speranza. La musica ha la capacità di trasmettere emozioni che uniscono i cuori. E' un sentire comune che ci unisce e mai come in questi tempi c'è bisogno di condivisione e non di divisione, c'è bisogno di unire le nostre forze per creare bellezza. In tutte le serate si è avvertito quanto mai preziosa l'approvazione del numeroso pubblico accorso che ha applaudito a lungo gli artisti....e ciò è per noi la sola importante gratificazione. I vari borghi protagonisti delle serate hanno potuto godere di esibizioni di alto livello artistico musicale, di generi diversi, ambientati in suggestivi scorci. E' proprio questa la finalità del FestiValdelMaro... offrire la bellezza dell'arte incorniciata in posti dove la bellezza è rappresentata e dai nostri paesi che godono già di un notevole flusso turistico e dalla popolazione degli stessi che mai come quest'anno ha partecipato attivamente per accogliere il pubblico. Un sentito grazie che viene dal profondo del cuore a tutti coloro che hanno contribuito (artisti e operatori volontari) a far risplendere questa edizione con l'augurio di trovarci, più uniti che mai, il prossimo anno con sempre nuove idee e proposte artistiche”.