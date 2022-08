Sanremo: ieri sera in piazza San Costanzo un live di musica e pittura con Happy Chorus

Ieri sera in piazza San Costanzo un live di musica e pittura particolarmente riuscito e coinvolgente. Un concerto emozionante, un format unico, scoppiettante e pieno di energia.

“Sarà per la magia di piazza San Costanzo, sarà per l’energia di Happy Chorus, sarà per una favorevole congiunzione astrale, fate voi - dichiarano gli organizzatori - fatto sta che, quello di ieri sera, è stato un concerto dal grande messaggio dove con l’iniziale della musica, hanno iniziato a battere i cuori a tempo con essa”.