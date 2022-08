Al Bordighera Book Festival, cena Cinegustologica a cura di Marco Lombardi con 4 piatti per 4 film

Marco Lombardi - autore e conduttore del programma Come ti cucino un film, in onda su Gambero Rosso Channel, e regista del film Fritti dalle stelle, visibile su Amazon Prime Video - presenterà i suoi due ultimi libri il 26 agosto alle ore 19 allo spazio Buga Buga nella seconda giornata della nona edizione del Bordighea Book Festival.



Si comincia con il romanzo Ti ho lasciato il minestrone in garage, edito da La Bussola, che racconta la storia di una società al capolinea di sè stessa in cui gli edifici scompaiono all'improvviso, costringendo i senza tetto a occupare le case altrui. È così che un gruppo di 12 ragazzi invade la casa di Giulia e Giulio, una coppia che, essendosi appena rimessa insieme, sta ricostruendo (insieme al loro rapporto) la comune dimora. Il romanzo termina all'insegna (murakamiana) di un misterioso gatto, della passione romantica e di un altrettanto misterioso minestrone.



Il cibo sarà ancora presente (ma questa volta totalmente al centro) del successivo libro, La Cinegustologia e il Media Entertainment, pubblicato insieme ad alcuni docenti dell'Università Sapienza di Roma, dove Lombardi insegna. In un mondo in cui sia la comunicazione giornalistica, sia quella dei social, si confondono sempre di più, nel loro mettere fuori campo la soggettività del sentire, Lombardi ha inventato un metodo - la Cinegustologia - che permette di raccontare un film attraverso un piatto, e viceversa, attraverso delle libere associazioni che consentono di palesare le autentiche emozioni di ciascuno di noi.

Non a caso la presentazione si concluderà con una cena presso il ristorante Chez Louis di Corso Italia a Bordighera in cui Lombardi, associando 4 piatti a 4 film di cui verranno proiettate delle clip, svelerà il suo personalissimo modo di sentire la cucina di questo celebre ristorante bordigotto. Per prenotazioni 0184 261603