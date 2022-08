Calcio. Al via la stagione 22/23 della Polisportiva Vallecrosia Academy, Andrea Lettieri alla guida degli Allievi 2006

Inizia la stagione calcistica 2022-23 della Polisportiva Vallecrosia Academy. Ieri, al campo Zaccari a Camporosso, hanno infatti preso il via gli allenamenti degli Allievi 2006 validi per la nuova stagione.

Nelle scorse settimane il direttore tecnico Francesco Lapa ha delineato l’assetto tecnico per la leva 2006. Quest’anno vi è un nuovo acquisto tra le file biancorosse: il tecnico Andrea Lettieri, che sarà affiancato alla conduzione della squadra dai già consolidati mister Giovanni Tuttoilmondo e dal preparatore atletico Gianluca Amadei. “La società è lieta di accogliere il mister Lettieri all’interno del suo staff tecnico, certa di poter avviare una proficua collaborazione per la crescita dei ragazzi” dichiarano dalla compagine vallecrosina.

Nei giorni scorsi, inoltre, il responsabile del settore giovanile, Davide Pagliuca, si è occupato di preparare e coordinare le varie attività, attrezzature e staff per la ripartenza degli Allievi 2006, che, ieri sera, hanno affrontato il loro primo allenamento con entusiasmo e partecipazione. In preparazione agli imminenti impegni di campionato, l’attività atletica nei prossimi 15 giorni avverrà in modo continuativo.