'Tagga' Arma, danneggiata la scritta all'ingresso del comune: vicesindaco Longobardi ritrova la lettera mancante (foto e video)

'Tagga' Arma, potrebbe sembrare un'ottima trovata per i social, invece è il frutto del danneggiamento avvenuto due notti fa, alla rotonda all'ingresso di Arma di Taggia. In queste ore, in molti si sono chiesti che cosa sia successo alla scritta, privata di una 'I'.

La soluzione del 'mistero' è arrivata grazie alle telecamere del circuito di videosorveglianza, alla collaborazione dei cittadini e ad un po' di fiuto del vicesindaco Espedito Longobardi. Telecamere e cittadini hanno permesso di ricostruire l'intero accaduto. Un uomo, presumibilmente straniero, intorno alle 23 del 17 agosto, per mezzora è rimasto nella rotonda cercando di portarsi via una delle lettere. In un primo momento si era dedicato a togliere la 'A' di Arma ma non riuscendoci ha desistito e ha puntato la 'I' di Taggia. A quel punto, presa la lettera è stato raggiunto da un auto che l'ha caricato e portato via.





La collaborazione con i cittadini ha permesso di acclarare che la lettera non era mai stata portata via. Poche ore fa, sulla base delle testimonianze offerte da alcuni cittadini che vivono nei pressi della rotonda, il vicesindaco Longobardi effettuando un sopralluogo ha ritrovato l'oggetto. La 'I' non aveva mai lasciato Taggia ma era stata abbandonata in un cespuglio.