Santo Stefano al Mare: questa sera alle 21 torna l'appuntamento con 'Un libro per l'estate'

Libri e autori ma anche divertimento e allegria. E' la rassegna ‘Un libro per l'estate’, che stasera a Santo Stefano al Mare, (alle 21 in piazza Baden Powell) vive la sua quarta edizione secondo una formula ormai collaudata negli anni scorsi.

Presenteranno loro libri Domenico Calvini, Marco Silvano Corradi, Marisa D'Aloisio, Maurizio Fossati, Giovanni Gandolfo, Stefania Lombardi, Marco Terrone e Marco Volpato. L'avvocato Damiano Cavallo, di Alba, ricorderà Beppe Fenoglio, nel centenario della nascita.

‘Un libro per l'estate’ è nato da una felice intuizione di Lucio D'Aloisio che presenterà la manifestazione. "Un evento - anticipa lo stesso D'Aloisio - che si diversifica da altri simili poiché è coinvolto soprattutto il pubblico mentre l'atmosfera non è certo ingessata e ci sarà anche spazio per momenti di leggerezza e persino comici. Gli autori saranno contemporneamente a disposizione per un firmacopie".

L'organizzazione è dell'associazione culturale ‘Il Timone’ di Santo Stefano, della quale è presidente Ines Bulgarelli.

(Nella foto: i protagonisti di una precedente edizione)