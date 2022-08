Rive Ligure: questa sera emozionante spettacolo pirotecnico di fronte alla Torre Panoramica

Questa sera a Riva Ligure una delle serate più attese dell’estate. In Piazza Ughetto di fronte alla Torre Panoramica intorno alle 22.30 un emozionante spettacolo pirotecnico.

"Ci prepariamo a festeggiare il Ferragosto in modo esplosivo - commenta l'assessore al turismo e manifestazioni Francesco Benza - e lo facciamo con i fuochi d'artificio sulla scogliera della Torre. Sarà il terzo e ultimo spettacolo pirotecnico dell'estate. Sul lungo mare verrà istituita, come tutte le sere, l’isola pedonale. Si segnalano per l’occasione la disponibilità di diversi parcheggi tra i quali gli sterrati via Villa Edvige, parcheggio zona Lidl, parcheggio campo sportivo parcheggio approdo nautico, parcheggio strada Casai e parcheggio via Pastonchi".