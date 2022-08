GP d'Ungheria: la corsa e la vittoria

Nonostante il pilota olandese sia partito dal decimo posto Max Verstappen si prende l'ottava vittoria e vince. Al secondo posto del GP d'Ungheria ci arriva Lewis Hamilton, al terzo George Russell, Carlos Sainz Jr è quarto, mentre Charles Leclerc sesto.

La corsa e il campione

Nella piattaforma di https://www.22bet.co.com/ i giocatori appassionati del poker, casinò, slot, roulette e altre varietà di giochi disponibili, possono usufruire di promozioni bonus e premi tutti da giocare, in più il sito consente a tutti di poter accedere dal proprio dispositivo mobile in modo da potersi connettere ovunque senza perdere le partite di gioco e per chi piace la modalità in live c'è la possibilità di giocare dal vivo. Max Verstappen, il campione del mondo, è partito dalla decima posizione e durante la corsa è riuscito a superare tutti i suoi avversari. Nel bel mezzo del percorso, il pilota olandese si trova a fare un testacoda che tuttavia in pochi secondi si rimette in pista perdendo solo una posizione. Una prestazione eccezionale che in questo GP d'Ungheria è da ricordare. Il campione arriva sul podio e si guadagna l’ottava vittoria compiuta quest'anno per i mondiali. Nonostante la difficoltà del del manto stradale della pista sul circuito di Budapest e i problemi avuti nelle qualifiche ha saputo riprendere le redini in mano. Max Verstappen nella sua carriera accumula 28 vittorie in tutto con un totale di 70 podi e 258 punti. Il pilota olandese è arrivato come campione nella storia della F1 dietro a Lewis Hamilton, Michael Schumacher, Sebastian Vettel, Alain Prost, Kimi Raikkonen, Fernando Alonso e Ayrton Senna.

Gli altri

Sulle novità del Rally Car Mondiale, c'è Samulele Valzano che corre per la prima volta, dove per saperne di più sull'articolo, si può cliccare qui. Per Charles Leclerc, Carlos Sains Jr, e gli altri è stata una totale delusione, perdendo punti . Nonostante la Ferrari 71-75 abbia fatto una bella corsa, secondo Mattia Binotto non ha avuto buone prestazioni, ma per Charles Leclerc non è così. Il team della Mercedes e Lewis Hamilton per poco ha sognato di battere il campione Max Verstappen, ma alla fine è arrivato in seconda posizione nonostante sia partito dalla settima. George Russell si guadagna il terzo podio, mentre Carlos Sainz Jr arriva quarto e Charles Leclerc sesto. In effetti per il team della Ferrari tutto è sfumato, Charles Leclerc ha raggiunto 178 punti qundi 80 dfferenziati con il campione Max, mentre con Sergio Perez ha 5 punti in meno del ferrarista. George Russell raggiunge invece i 158 punti superando Carlos Sainz Jr che si trova a 156. Riguardo invece a Lewis Hamilton ne ha 146. Insomma, basta pensare che Max Verstappen nella corsa verso l'ottavo giro 8 era già sesto, poi al 14° ha passato anche Lando Norris e al 16° giro Max Verstappen cambia le gomme alla sua auto, ha raggiunto George Russell, i due ferraristi e si è preso il comando. Nel momento in cui Charles Leclerc sono state montate gomme hard, va in testa il compagno Carlos Sainz Jr davanti a Hamilton. E Max che alla fine canta la sua vittoria.