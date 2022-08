L'Oroscopo di Corinne per la settimana dal 5 al 12 agosto

ARIETE: Vi attende una settimana infuocata e non soltanto per la calura ma pure per le centomila faccenduole da sbrigare, un legame da ridimensionare e dei conti da far quadrare… quindi se non avete già consumato le ferie conviene pensarci seriamente prima di fondere. In fatto di quattrini converrà economizzare in previsione di sborsi pronti ad aspettarvi verso l’autunno… Colesterolo, glicemia e trigliceridi in fermento: per abbassarli niente grassi e parecchio movimento. Diverbi con un Leone o Sagittario.

TORO: Certo che sconfiggere gli astiosi, gli invidiosi, i biliosi non è semplice ma fregatevene altamente e pensate a voi stessi confidando in benefici stellari per ottenere consensi, privilegi, scuotervi di dosso il torpore di luglio e guardando avanti dove ci sarà ancora parecchio da vedere. Fattibili delle confutazioni con uno dalla crapa dura o zeppa di segatura, delle sorpresine, un ritrovo, un diletto o viaggetto, un incontro non propriamente casuale e un week end veramente speciale.

GEMELLI: Più molli di una pappetta ciondolerete a destra e a manca, crogiolandovi sull’amaca di indeterminatezze da debellare con la convinzione di riuscire a superare un ostacolo e digerire un contesto indigesto così come abbisognerete di un consiglio al fine di contrastare un’iniquità. Un parente impensierirà o mal si comporterà, un equivoco si chiarirà e tra brontolii e minute esultanze la settimana volerà! Talune noie potrebbero provenire dal maltempo o da doloretti di origine spasmodica.

CANCRO: Sbirciando nel cielo di questa bizzarra settimana si intravvede una fase variegata e strampalata: avvenimenti inattesi si intrecceranno a fatti dati quasi per scontati, una novella lascerà perplessi, in casa o sul lavoro regnerà un’atmosfera cupa e non riuscirete a comprendere i pensieri di un soggetto abietto. Pure delle donnine importuneranno: regolatevi eludendo intime confidenze e siate accorti nelle amicizie. Bene invece per i vacanzieri a patto di guidare con estrema prudenza.

LEONE: Agosto: mese di spiagge affollate, montagne incantate, sospirate vacanze e speranze da accarezzare eludendo pessimismi vari. D’altronde non chiedete l’impossibile ma solo di sentirvi considerati e di riuscire a rompere quel muro di ghiaccio che vi separa dal conseguimento di un traguardo agognato. Preparatevi dunque ad un periodo pepato, scompaginato e incasinato compresa la necessità di rimediare a guai commessi da terzi. Festeggiamenti a gogò per chi compie gli anni.

VERGINE: Avete desiderato tanto una cosa e ora che si sta concretizzando la contentezza sembra svanire quasi temeste di non essere all’altezza di una determinata situazione. Ma forse abbisognate unicamente di sicurezze, di stare bene e di non seguitare a rimuginare su cose che tanto non potete cambiare. Attenti inoltre a non offendere involontariamente un interlocutore e a non far sì che l’orgoglio prevalga impedendo di ammettere un torto. Via libera a vacanze, riposo e sollazzi!

BILANCIA: Tuffatevi in un mare di emozioni perché Giove vi sostiene in qualsiasi impresa sia di ordine materiale che personale consentendo di posare lo sdrucito cappotto di una trascorsa stagione esagitata. E poi toglietevi un tarlo dalla mente, non fissatevi su niente, combinate pizze, cenette, indossate sorrisi, inseguite la spensieratezza, perché l’estate e i migliori anni si consumano in fretta … Non da escludere l’opportunità di rivedere chi non sentivate da un’eternità e di combinare cose carine.

SCORPIONE: Ma quanti presuntuosi vi ronzano intorno: da chi si crede onnipotente a chi non capisce niente, per non parlare di chi si incupisce o avvilisce... certo che con Marte e Giove che guardano di storto è difficile che le faccende vadano dritte ma appellandovi alla tenacia la spunterete assaporando così delle gioie inaspettate e poi, col primo quarto di Luna che il 5 agosto si forma nella vostra costellazione, tutto può accadere: quindi non date nulla per scontato e non fate programmi a lunga scadenza.

SAGITTARIO: È inutile mettere la testa sotto la sabbia e far finta di niente perché siete insoddisfatti ma impossibilitati, almeno per ora, di agire come vorreste ma approfittate del trigono di Giove per accedere a qualcosa di brioso, divertente e spiritoso. Oltretutto vi conviene riposare in quanto al varco vi attendono giorni impegnativi causa le tante cose da organizzare per settembre. Intorno al 10 agosto le improvvisate non mancheranno: una rattristerà e una rincuorerà… Amica da andare a trovare.

CAPRICORNO: Da un lato non vedete l’ora di staccare la spina e alzare le tende, dall’altro con tutte le preoccupazioni incombenti non sapete neppure voi se librare per qualche meta o rinunciare allo svago vacanziero. Difatti qualcuno opterà per una villeggiatura mentre chi è a corto di soldini o costretto a lavorare se ne starà a casina. Comunque per tutti si prevede una settimana impegnativa ma simultaneamente carina. Un bel combino fra amici nel week end risolleverà il morale. Schiena dolente.

ACQUARIO: Il periodo è tosto ma l’auspicare giorni più allettanti rendesi tassativo al fine di non cader preda di demoralizzazioni. Indipendentemente da un problemino spuntante dal nulla tante faccende si inquadreranno, vi caverete uno sfizietto, farete un acquisto stuzzichino, starete insieme a chi vi fa star bene, gioirete per un accadimento o vi solleverete da un’angustia o tormento. Scorpacciate o scarpinate in vista. Col bere e nel mangiare occhio a non strafare: il pancino potrebbe singhiozzare!

PESCI: È ora di riposare e pisolare perché siete stanchi e se non evadete andate in tilt! Quindi se non già in panciolle andate via dal paesello e cercate di divertirvi: fisico e mente sono allo stremo … Qualcuno vi farà girar le animelle ma voi soprassedete e non rispondete male in quanto sapete che contro l’ottusità la ragion non vale … Movimento di scartoffie o contatti con commercialisti. Qualche nativo cambierà un mezzo elettrico, elettronico o motorizzato, altri troveranno un oggetto smarrito.

E che il 10 agosto le stelle, ferme o cadenti, esaudiscano i vostri sogni dormienti.

