Imperia: Scajola sulla sanità "Dobbiamo organizzare gli attuali ospedali come uno unico con tanti padiglioni" (Video)

Sanità sempre in primo piano nella nostra provincia. Questa mattina il Presidente della Provincia, Claudio Scajola, ha parlato del futuro ospedale unico, evidenziando però l’importanza di gestire al meglio i nosocomi già presenti.

“Dobbiamo accentrare i servizi nell’attesa dell’ospedale unico, che speriamo sia nuovo ed efficiente nei tempi più brevi. E’ importante che le strutture vengano organizzate come se fosse un ospedale unico, con diversi padiglioni. Si devono risparmiare risorse e rendere più efficiente il servizio ai cittadini. Ci sono carenze enormi in particolare nella Psichiatria dove non si sa più dove ricoverare i pazienti e dove manca il personale. Abbiamo pronto soccorso che non gestiscono la domanda e medici in difficoltà in tutti i reparti dove ci sono assenze nel personale medico e paramedico”.

Quali saranno i tempi dell’ospedale unico? “Ne parliamo da 15 anni e io sono stato tra quelli che lo ha proposto nella necessità di accorpare i servizi in modo da dare servizi migliori. C’è stato un progetto ed è stata individuata la zona. Sono state trovate le risorse ma siamo oggi noi in ritardo come territorio e, quindi, ci vorranno diversi anni per vederlo realizzato. Non possiamo stare a guardare senza fare nulla. Si devono organizzare i servizi esistenti come se fosse un unico ospedale con diversi padiglioni”