Ventimiglia: vandalizzata l'Oasi del Nervia e perimetro violato, la denuncia dell'ex Consigliere Palmero (Foto)

“Purtroppo per uno che prova a costruire c’è sempre qualcuno pronto a distruggere. La recinzione dell’Oasi del Nervia è stata vandalizzata e il perimetro di tutela violato”.

Sono le parole dell’ex Consigliere comunale di Ventimiglia, Giuseppe Palmero, in relazione all’atto vergognoso “Che non fa dispetto al Comune o ai volontari delle associazioni – prosegue - ma a tutti gli ecosistemi del nostro territorio. Mi immagino il vandalo, un pezzente ignorante, che dopo aver tranciato la corda (un bene pubblico) sia andato serenamente a prendere il sole nella spiaggia protetta, con arroganza e strafottenza. Per poi magari lamentarsi delle auto in divieto di sosta, dei marciapiedi sporchi, delle regole che in Italia non vengono mai rispettate”.

“È proprio vero – termina Palmero - alcune persone vogliono solo vedere il mondo bruciare, ma per fortuna siamo in tanti ad avere gli estintori pronti. Mio caro incivile, ti garantisco che non l’avrai vinta. Miserabile”.