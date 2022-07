Sanremo domani su Raiuno con la trasmissione ‘Weekly’, in diretta dalla Pigna, dal porto e dall’entroterra

Sanremo ancora protagonista sulle reti Rai, domani, con collegamenti in diretta all’interno della trasmissione 'Weekly', in onda il sabato e la domenica su Raiuno.

Nella puntata di domani saranno infatti previsti tre collegamenti in diretta da Sanremo ad esaltare le bellezze e le tipicità della città. Ed in particolare l’outdoor, con un collegamento dalla curva panoramica del Marzocco sopra Coldirodi, per descrivere la rete sentieristica del comprensorio sanremese e il forte sviluppo avuto negli ultimi anni; uno dalla Pigna, alla scoperta dei suoi vicoli e dei suoi magnifici scorci, ed uno dal porto, per raccontare l’offerta gastronomica del nostro mare.

“Fin qui è stato un 2022 di eccezionale visibilità nazionale ed internazionale - ha dichiarato l’assessore al turismo del Comune di Sanremo Giuseppe Faraldi - per Sanremo e tutto questo sta avendo riflessi molto importanti sui flussi turistici. Quella di domani, in piena stagione estiva, è l’ennesima vetrina nazionale sulle reti Rai, un nuovo appuntamento in cui potremmo raccontare ad una vasta platea la straordinaria bellezza del territorio sanremese”.